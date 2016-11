John Kaju saavutas Formula MM-il 12. koha

Võistlustingimused Assooridel on alati keerulised. Seekord puhusid Atlandil vaiksemapoolsed tuuled, mistõttu püüti distants avaookeanile viia. Suhteliselt kiiresti sai siiski selgeks, et 3-4 meetrised lained on võistlejatele ekstreemselt ohtlikud ning kogu korraldustegevus neis oludes ülim katsumus. Seega enamik sõite peeti ikkagi suhteliselt turvalises lahesopis, kus valitsesid väga puhangulise ja keerutava tuule tingimused.

Kokku peeti 7 sõitu. Oma esimese MM tiitli võitis kolme sõiduvõiduga Alexandre Cousin Prantsusmaalt. Teise koha saavutas sakslane Sebastian Koerdel ja kolmandaks tuli hollandlane Casper Bouman. John Kaju saavutas 12. koha, mis on tema parim täiskasvanute MM-i tulemus läbi aegade.

Võistlusel osales 26 formulisti 11 riigist. Järgmine MM peetakse juba kevadel Saksamaal Sylt’is.

Tulemused

Võistluste koduleht ja FB event

John Kaju osalemist MM-il toetas Eesti Purjelaualiit.