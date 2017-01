Rammo alustas MK sarja liidrina

Laser Standard klassis purjetav Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) alustas Maailma Karika esimest regatti Miamis samas stiilis nagu ta purjetas Rio Olümpiaregati viimasel võistluspäeval, olles päeva parim Laser-purjetaja. Rammo alustas regatti sõiduvõiduga ning lõpetas teise sõidu neljandana, kokku tähendab see tulemustes 5 punkti. „Milline viis alustada uut olümpiatsüklit ja hooaega! Täna oli esimene võistlus ja üldse teine kord vee peal pärast augustikuud. Sellest tulenevalt olid pinged maas ja vaata, mis kõik võimalik on kui üle ei mõtle. Inimese pea on ikka üks ütlemata huvitav koht! Igat pidi, ilus päev, aga pilvedesse ei tasu nüüd ka päris tõusta. Sellele vaatamata, homme kannan oma võistluskarjääris esimest korda MK-etapil kollast särki. Not bad!” väljendas Karl-Martin oma rõõmu peale sõite.

Laser klassis on teisel kohal britt Nick Thompson 10 punktiga ja kolmandal kohal argentiinlane Tomas Pellejero 16 punktiga.

RS:X purjelauad seilasid avapäeval kolm sõitu, kus Ingrid Puusta (NYCS) lõpetas 2., 17., 22. tulemusega ning asub kokkuvõttes 12. kohal.

RS:X naiste klassis juhib avapäeva järel Hong Kongi tüdruk Hei Man H V Chan 4 punktiga.

Miami MK etapp kestab pühapäevani, eelsõitude tulemuste põhjal selgunud iga klassi kümme parimat purjetavad topeltpunkte andvas medalisõidus RS:X klassis laupäeval ja Laser klassis pühapäeval.

Miami MK etapi kodulehekülg ja tulemused: http://miami.ussailing.org/

Purjetamise Maailma Karikas on igal aastal toimuv kõrgetasemeline võistlusseeria olümpiapurjetamises, mis koosneb Miami etapist ja Hyeres etapist ning Santanderis toimuvast finaalregatist.

Purjetamise Maailma Karika kodulehekülg: http://www.sailing.org/worldcup/home.php

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Marinepool, NG Investeeringud, LTT, Matek ja Planestar.