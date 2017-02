Monotüüp XV Euroopa meistrivõistlused andsid Eestile Oolupi ja Padu tulemusega kirka pronksmedali

Võistluspäevad pakkusid põnevaid hetki ning ka rõõmustavaid tulemusi Eesti jääpurjetajatele. Nimelt said Olev Oolup ja Andrus Padu kolmanda kohaga poodiumile ning pronksmedali omanikeks.

Euroopa meistriteks tulid venelased Vadim Bikler ja Alex Vostronosov ning hõbedale nende kaasmaalased Oleg Vasilev ja Denis Karelskii.

Märgilise tähtsusega oli ka eestlaste võistkondlik esikoht tugevate Vene ja Poola võistkondade ees.

Eestist käis Euroopa meistrivõistlustel kuus võistkonda koos treeneri Vello Jürjoga: Olev Oolup - Andrus Padu (3. koht), Ott Kolk - Juhan Kolk (6. koht), Indrek Aavik - Erik Riim (8. koht), Meelis Saarlaid - Urmas Kruusmägi (13. koht), Ants Haavel - Andrias Sillaste (20. koht) Priit Saarlaid - Taavi Välisson (23. koht).

Monotüüp XV Euroopa meistrivõistlusi on korraldatud alates 1933. aastast. Monotüüp XV on suur kahemehekelk, mis on väga tehniline alus ja nõuab erilist tähelepanu ning tipposkusi. Ilma liialduseta võib seda nimetada "jääpurjetamise vormel 1-ks". Võistlusrajal on kiirused kuni 120-130 km/h. Eestlased on 13 korral tulnud Euroopa meistriks, viimati Ott Kolk - Juhan Kolk 2016. aastal. Eestlased võivad eriti rõõmustada, sest maailmas on väga vähe spordialasid, mis toimuvad Eestis disainitud ja konstrueeritud spordivahendil ning antud alal.

Võistluse koduleht

Pildigalerii