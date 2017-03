EUROSAF Meistrite Karika regatil stardib lisaks Karpakile homme finaalides ka Puusta

Finn klassis toimusid täna poolfinaali kvalifikatsioonisõit ja poolfinaalsõit, kuid Deniss Karpak (KST) neis avaseeria põhjal otse finaali pääsenuna võistlema ei pidanud. Homses põnevas viie paadi finaalis on ta taas stardiliinil.

Naiste RS:X purjelaual lõppes Ingrid Puusta (NYCS) avaseeria 9. ja 4. tulemusega ning kokku 12. kohaga. Seega stardib ta ka finaalseerias. Esimesena pääses finaalsõitu avaseeria võitja poolatar Zofia Noceti-Klepacka.

Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) purjetas täna Laser Standardi kuldfliidis välja 14. ja 23. resultaadi ning avaseeria lõpetab ta 14ndana, mis tähendab mitte kvalifitseerumist homsesse kümnele parimale peetavasse medalisõitu. Esikohal on praegu britt Elliot Hanson.

Naiste skiffil 49erFX olid Kätlin Tammiste ja Anna Maria Seppa (ROPK/TJK) viimasteks avaseeria tulemusteks 6, 12 koht ja valestart ning regati lõpptulemuseks on naiskonnale 20. koht, kuna medalisõitu nad ei pääse. Juhivad sakslannad Victoria Jurczok ja Anika Lorenz.

Anna Pohlak (TJK) sai Laser Radial klassis samuti medalisõitu mitte kvalifitseeruva avaseeria 44. lõppresultaadi, mis jääb talle regati lõpptulemuseks. Tänastes sõitudes sai neiu kirja kuldgrupi 45. ja 40. koha. Radialil on otsustava sõidu eel liidriks hiinlanna Dongshuang Zhang.

Klassis 49er hõbelaevastikus purjetanud Juuso Roihu ja Henri Roihu (TJK) olid avaseeria viimastes sõitudes kaks korda 28ndad ning lõpetavad võistluse 46. kohaga. Juhtpositsioonil asetsevad britid James Peters ja Fynn Sterritt.

Rainer Kasekivi (TPLK) surfas RS:X meeste hõbegrupis täna üle finišiliini 41se ja 35ndana ning kokkuvõttes sai ta 93. koha. Tugevaim on klassis seni olnud hispaanlane Ivan Pastor Lafuente.

Regati formaat on erinevatele klassidele erinev. Laser Radial, Laser Standard, 49erFX ja 49er klassides purjetati reedeni avaseeria sõitudes ning laupäeval on iga klassi kümnele parimale medalisõit. Finn klass lõpetas avaseeria neljapäeval, reedel seilati poolfinaali kvalifikatsioonisõit, kus startisid avaseeria tulemuste järgselt paadid alates 6. kohast ja selle järel poolfinaal, kuhu pääsesid lisaks avaseeria järel 3.-5. kohal olnutele poolfinaali kvalifikatsiooni 5 parimat. Laupäeval peetavas finaalis aga võistlevad avaseeria kokkuvõttes 1. ja 2. koha saanud paadid ning poolfinaali 3 parimat. RS:X naiste ja meeste klasside formaat näeb ette reedeni toimunud avaseeria sõite ning laupäeval peetavaid finaale: veerandfinaalis on stardis avaseeria tulemusel 3.-12. kohale asetunud surfarid, poolfinaali pääsevad veerandfinaali 5 parimat ja avaseeria järgselt 2. kohal olnud sportlane ning finaalis on vastamisi poolfinaali 2 parimat ja avaseeria võitja.

Regati kodulehekülg ja tulemused: http://www.trofeoprincesasofia.org/

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Matek, LTT ja Eesti Meedia.