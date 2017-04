EUROSAF Meistrite Karika regati lõpetasid Karpak 5. ja Puusta 7. kohaga

Finn klassis toimus täna esiviisiku järjestuse osas otsustav finaalsõit, kus tugevas üle 10 m/s puhunud tuules lõpetas Deniss Karpak (KST) finaalsõidu 5na. Finaalsõidu ja kogu regati esikolmiku moodustasid rootslane Max Salminen, ungarlane Zsombor Berecz ja türklane Alican Kaynar.

Naiste RS:X purjelaual purjetas Ingrid Puusta (NYCS) esmalt veerandfinaalis, kus purjetasid edasipääsu pärast avaseeria 3.-12. koha surfarid. Veerandfinaalis purjetas Puusta 5na üle finišijoone, mis andiski talle oodatud pääsu poolfinaali. Poolfinaalsõidus kohtusid veerandfinaali 5 parimat avaseeria 2. koha omaniku hispaanlanna Marina Alabauga. Poolfinaalist pääsesid esikolmiku otsustavasse finaalsõitu venelanna Stefania Elfutina ja hiinlanna Manjia Zheng, Puusta lõpetas sõidu 6na ja saavutas seega regati lõpptulemustes 7. koha. Finaalsõidus tõestas oma paremust ja saavutas regativõidu poolatar Zofia Noceti-Klepacka.

Regati formaat on erinevatele klassidele erinev. Laser Radial, Laser Standard, 49erFX ja 49er klassides purjetati reedeni avaseeria sõitudes ning laupäeval on iga klassi kümnele parimale medalisõit. Finn klass lõpetas avaseeria neljapäeval, reedel seilati poolfinaali kvalifikatsioonisõit, kus startisid avaseeria tulemuste järgselt paadid alates 6. kohast ja selle järel poolfinaal, kuhu pääsesid lisaks avaseeria järel 3.-5. kohal olnutele poolfinaali kvalifikatsiooni 5 parimat. Laupäeval peetavas finaalis aga võistlevad avaseeria kokkuvõttes 1. ja 2. koha saanud paadid ning poolfinaali 3 parimat. RS:X naiste ja meeste klasside formaat näeb ette reedeni toimunud avaseeria sõite ning laupäeval peetavaid finaale: veerandfinaalis on stardis avaseeria tulemusel 3.-12. kohale asetunud surfarid, poolfinaali pääsevad veerandfinaali 5 parimat ja avaseeria järgselt 2. kohal olnud sportlane ning finaalis on vastamisi poolfinaali 2 parimat ja avaseeria võitja.

Regati kodulehekülg ja tulemused: http://www.trofeoprincesasofia.org/

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Matek, LTT ja Eesti Meedia.