Ideaalne rannailm Estonian NeilPryde Baltic Cup'il võistlevaid surfareid ei soosinud

Plaani järgi pidi esimese võistlussõidu hoiatussignaal leidma aset kell 12, kuid praktiliselt olematu tuul ehk purjetajate keeles plekk sundis peavõistlusjuhti andma korralduse tõmmata lipumasti sõitude algust edasi lükkav signaallipp AP. Võistlejatel tuli sisustada oma aega Pirita Surfiklubis maiste tegevustega, kuni kella 15 paiku saabus veidi reipam briis, mis andis lootust siiski ka avapäeval mõne sõidu kirja saada. Paraku ei kestnud see lootus kaua, kuna tuul hääbus märksa kiiremini kui oli saabunud. Veel natuke ootamist ja lõpuks tuli siiski võtta vastu otsus võistluspäev lõppenuks kuulutada, kuna ilmaprognoos tänaseks mingit olude paranemist ei ennustanud. Loodame, et järgmised kaks päeva toovad endaga soodsamad olud.

Estonian NeilPryde Baltic Cup on EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp klassidele Techno 293 Minim U13, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Youth U17, RS:X ja Formula ning NeilPryde Baltic Cup sarja etapp kõigile võistlevatele klassidele. Samuti on regatt Formula klassis European Cup osavõistlus ning seal peetakse maha Formula Kite klassi Eesti meistrivõistlused. Formula ja Formula Kite klassidele on Estonian NeilPryde Baltic Cup ühtlasi maailma edetabelis arvesse minev võistlus.

Klassidele Techno 293 Junior U15, Techno 293 Youth U17 ja RS:X koosneb võistlusformaat reedest pühapäeva ennelõunani merel toimuvast fliidisõitude seeriast ja pühapäeva pärastlõunal kalda lähistel lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Finaalsõite kommenteerivad kaldal ala asjatundjad ning neile on võimalik kell 13:50 kuni 17:15 reaalajas kaasa elada nii Pirita jõe idapoolse muuli merepoolses otsas kui internetis Postimees Online otseülekande vahendusel siin.

Ülejäänud klassidele koosneb võistlusformaat kolme päeva jooksul peetavast fliidisõitude seeriast.

Laupäeval on fliidisõidud planeeritud algusega kell 11 ning pühapäeval fliidisõidud algusega kell 11 ja finaalsõidud algusega kell 14.

Estonian NeilPryde Baltic Cup'i korraldab klubi Team Extreme koostöös Eesti Purjelaualiidu, Eesti Lohesurfiliidu ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused koosnevad kokku kaheksast regatist:

1) 26.-28. mai Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, F18

2) 2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula

3) 9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid RS Feva, 29er, F18

4) 16.-18. juuni Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula

5) 14.-16. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er

6) 25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 8.-10. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 22.-24. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula

NeilPryde Baltic Cup sarja kuulub kolm võistlust:

1) 12.-14. mai Lithuanian NeilPryde Baltic Cup

2) 16.-18. juuni Estonian NeilPryde Baltic Cup

3) 4.-6. august Latvian NeilPryde Baltic Cup

Sarjas võistlevad klassid Techno 293, RS:X, Formula, Raceboard ja Formula Kite.

Estonian NeilPryde Baltic Cup'i läbiviimist toetavad NeilPryde, Tähtreklaam, Omaraamat ja Jaani Lihapood.

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Matek, LTT, Eesti Meedia ja Strand.