Avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistlustelt eestlastele kuld ja kaks pronksi

Regatti Baltic Offshore Week on enam-vähem vaheldumisi aastatel peetud Soome lahe põhja- ja lõunakaldal juba alates aastast 2008 – seega oli tegemist kümnenda ehk juubeliregatiga. Avamerepurjetamise ORCi ja IRC klassi Eesti meistrivõistlusteks oli BOW 2008. ja 2009. aastal. Vahepealsetel aastatel selgusid Eesti ORC klassi meistrid Muhu Väina regati raames, kuid aastast 2014 on Eesti meistrid selgunud jällegi BOW raames ja seda aina kasvavas tugevas konkurentsis.

ORC suurvõistluste formaadile vastavalt peetakse võistluse jooksul üks pikem avameresõit, 4-5 eriti sportlikku ja taktikalist lühirajasõitu ning üks paaritunnine rannikusõit. Avameresõit on nendest punktiarvestuses kõige suurema osakaaluga, sest kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,4 ning seda sõitu halvima tulemusena lõppsummast maha ei arvestata. Rannikusõidu koefitsiendiks on 1,1 ning rajasõidud tavaskooriga. Eestlastele tundusid paremini sobivat tugeva tuule sõidud, mida jagus küll vaid viimasesse võistluspäeva, kus tuult enam kui 10 m/s ja lainetel kõrgust ca 2-2,5 meetrit. Esimesel kahel päeval valitsenud vaiksete tuultega oli soomlastel parem minek.

Eestlased osalesid BOW-l kahes suuremas klassis A ja B – kokku vastavalt 5 ja 8 meeskonda. Suurimate jahtide grupis A võttis kindla võidu Martin Estlanderi Xini Freedom Soomest, näidates teistest üleolekut eelkõige rajasõitudes. Üllatuslikult sai teise koha Soome jaht Blue Nights Tea Ekengren-Saureni meeskonnaga. 2016. aasta ORC C klassi Euroopa hõbe, Ott Kikkase Sugar 2 Jaan Akermanni roolimisel võttis võidu ühest lühirajasõidust ning rannikusõidust ja sai sõitude skooriks 12,6-7-2-1-3-2-1,1 ning kokku 21,7 punkti.

Teiste osalenud Eesti jahtide kohad olid Eero Panki Refal Cafe ST (KJK) viies, Jaanus Tagu LadyBird (PJK) seitsmes, Rolf Relanderi Furiosa (TJK) kaheksas ja Margus Zuravljovi Amserv Toyota ST (KJK) üheteistkümnes.

ORC A klassi tulemused

ORC B klassis ei jätnud oodatult teistele palju võimalusi mullune BOW võitja ja valitsev ORC C klassi Euroopa meister – Aivar Tuulbergi Katariina II. Võit avamere- ja rannikusõidust ning lühirajasõitudel neli esikohta ja üks teine koht andsid kokku 6,5 punkti, sest halvima kohana läks mahaviskele ainuke teine koht. Väga tugeva meeskonnaga Katariina II, kus ka sel aastal sõitis taktikuna laupäeval ja pühapäeval kaasa itaallane Lorenzo Bodini, on koduse tugeva konkurentsi pinnalt ja suurvõistluste piisava kogemusega kindlasti hästi valmis ka lähenevateks ORC maailmameistrivõistlusteks Itaalias Triestes. Aivar Tuulbergi sõnul oli see raske võistlus: „Üks asi on tiitel võita, teine asi seda kaitsta.“

Eestlastele vähemtuntud Tuomas Riski paatkond Bianco suutis koduvetes teha head sõitu ning 21,5 punktiga saadi regatilt hõbemedalid. Suur heameel on talve jooksul korraliku uuenduskuuri läbinud jahi My Car üle, kes tegi konkurentsi poodiumikohtade pärast väga tuliseks. My Car'i roolis oli Helsingis Harles Liiv ning meeskonda kuulub ka hetkel match race distsipliini maailma edetabelis ajaloolisel kolmandal kohal olev Mati Sepp. My Car'ile tuli avameresõidust teine koht, rajasõitudest skooriks 1-2-3-4-2 ning rannikusõidust tagasihoidlik kaheteistkümnes koht, mis viis neilt paraku kindlana tundunud hõbemedalid.

Teiste Eesti meeskondade tulemused olid Tanel Tamme Vesikaar (KJK) viies, Matilda 3 Erki Terase roolimisel (HJK) kuues, Aleksandr Zolotovi Adele (Baltsail JK) seitsmes, Directo Erki Meltsa juhtimisel (KJK) kaheksas, Andres Aaviku Minni (KJK) üheksas ning Dmitry Krasilnikovi NaVi Alvadi (KJK) neljateistkümnes.

ORC B klassi tulemused

Regati merepealset tööd juhtis Eesti poolelt peavõistlusjuht Madis Ausman ning regati žüriisse kuulus Triin Sepp Eestist. Regati korraldajaks oli Helsingiklubi Merenkävijat koostöös Kalevi Jahtklubi, Soome Avamerepurjetamise Liidu ja Eesti Jahtklubide Liiduga. 2018. aastal toimub Baltic Offshore Week jälle Eesti vetes.

Video regatist

Regati kodulehekülg

Tekst: Piret Salmistu, Kalevi Jahtklubi infojuht