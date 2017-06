EUROSAF Meistrite Karika Kieli regati lõpetasid Karpak 1. ja Rammo 2. kohaga

Finnil purjetas Deniss Karpak (KST) regati vältel finišisse järgmistel positsioonidel: 3, 1, 5, 1, 3, 2, 4, valestart, 8 ning jõudis liidrina medalisõitu. Esikümnele peetud medalisõidus said purjetajad topeltpunktid. Deniss Karpak lõpetas medalisõidu viiendana ja sellest piisas, et norrakas Anders Pedersen kokkuvõttes kahe punkti kaugusele selja taha jätta. Kolmandaks tuli Kieli regatil horvaat Nenad Bugarin. Deniss võttis regati kokku järgmiselt: „Võitsin just Kieli Nädala regati neljandat korda oma purjetamiskarjääri jooksul. Keegi teine Finni purjetaja ei ole regatti nii mitu korda võitnud ning see annab mulle hea tunde ja motivatsiooni edasiseks.”

Taavi Valter Taveter (PJK) lõpetas Kieli regati 25. kohaga.

Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) Laser Standard klassis purjetatud sõitude seeria 8, 2, 1, 1, 1, 4, 3, 3, 3 viis meie purjetaja liidrina medalisõitu. Medalisõidus väga kõva sõitu teinud ja neljandana lõpetanud Francesco Marrai saavutas Karl-Martiniga võrdsed punktid regati kokkuvõttes ning edestas meie purjetajat medalisõidu paremuse põhjal. Karl-Martini kokkuvõte edukast regatist: „Kieli regati hõbe! Andsin täna endast kõik ja kuni viimase märgini arvasin, et mu plaan töötab. Hoidsin teisel kohal olnud sakslasest maailma reitingu teist numbrit edukalt selja taga ja kõik ülejäänd ohustajad olid samuti õigetel kohtadel kuni viimase 20 meetrini kui itaallane minu ees ühest veel mööda sai. See tähendab, et punkte on meil võrdselt, aga medal race otsustab... Esialgu tunnen veits, et võit libises näppude vahelt ära, aga reaalsus on see, et nii hästi pole ma ilmselt pea mitte kunagi purjetanud kui see nädal :)”

Georg Haud (ROPK) lõpetas regati 92. kohaga ja Martin Aruja (ROPK) 109. kohaga.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) sõitsid 49erFX klassis tublile 12. kohale lõppresultaatides. Tüdrukute sõitude seeria oli 7, 3, 14, 19, 1, 5, 11, 17, 7, 12, 11, 15. 49erFX klassis võitsid britid Charlotte Dobson ja Saskia Tidey.

49er klassis purjetasid Juuso ja Henri Roihu (TJK) Kieli regatil kokkuvõttes 24-ks. Juuso ja Henri sõitude seeria oli 9, valestart, 14, 18, 5, 20, mitteosalemine, 13, 24, 18, 20, 21. 49er klassis võtsid kindla võidu austraallased David Gilmour ja Joel Turner.

Laser Radial klassis oli Anna Pohlaku (TJK) saagiks lõppkokkuvõttes 25. koht (sõitude seeria 2, 6, 16, 17, 13, 23, 28, 30). Annegret Unnuk (ROPK) lõpetas regati 54. kohaga.

Kieler Woche regati formaat: kahe fliidina startivates Laser Radial, Laser Standard, 49erFX ja 49er klassides näeb võistlusformaat ette kaks päeva kestva kvalifikatsiooniseeria, millele järgneb kahepäevane finaalsõitude seeria, kus purjetatakse kvalifikatsiooni tulemuste alusel kuld- ja hõbe- ning Laser Standardil lisaks ka pronkslaevastikus. Pühapäeval aga toimuvad medalisõidud, kuhu pääsevad igas klassis avaseeria tulemuste põhjal selgitatud kümme parimat.

Kieler Woche kodulehekülg ja tulemused: http://www.kieler-woche.de/english/sailing/

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Strand, Eesti Meedia, Helly Hansen, Matek ja LTT.