Ilmataadi vembud 41. Spinnakeri regati liidreid ei heidutanud

Eile tugevasti puhuma hakanud tuul ei olnud palju raugenud ka täna hommikuks. Kella 11ks plaanitud sõitude algus lükati esiotsa edasi neli tundi. Kella kahe paiku pärastlõunal oligi tuul veidi vaiksemaks jäänud, kuid vaid sedavõrd, et merele pääsesid kõigepealt Zoom8 klassi purjetajad ja siis Optimistide kvalifikatsioonisõitude põhjal selgunud kuldlaevastik. Hõbelaevastiku jaoks peeti olusid ikka liiga rasketeks ja neile saab võistlus loodetavasti jätkuma regati viimasel päeval. Kaks võistlussõitu sai peetud keskmiselt 10 m/s puhunud tuulega, mis puhangutoi paisus ka kuni 12,5 m/s.

Zoom8 klassi 61 purjetajat alustasid tänast esimest võistlussõitu kella kolme paiku pärastlõunal. Kohe esimeses stardis tabas ebaõnn ühte Soome purjetajat, kelle purjekal murdus stardiprotseduuri ajal mast ja see sõit jäi tal katki, kuid järgmiseks sõiduks õnnestus mast taas korda ning tulemus kirja saada. Esimese päeva järel kolme võiduga kindlal liidripositsioonil olev Jakob Haud (R.O.PK) kindlustas seda kohta veelgi võites ka täna mõlemad võistlussõidud. Jakobil on nüüd tulemuste seeriaks (1)-1-1-1-1 ja kokku 4 punkti, sest pärast viiendat sõitu läks mahaarvamisele halvima sõidu tulemus, mis Jakobil samuti esimese koha punkt. Ka teist kohta hoiab endiselt Kirill Smolkov Venemaalt (ALTAIR Sailing Team), kelle tänased skoorid 13 ja 14 ning kokku 25 punkti. Vaid punktiga jääb maha esimese päeva järgselt 29ndalt kohalt kolmandaks hõpanud Dario Deniz Ergün Türgist (Fenerbache Dogus Sailing Club) olles täna mõlemas sõidus Jakobi järel teine. Liis Annus (R.O.PK), kes möödunud aastal regati 12ndana lõpetas, on praegu parima Eesti tüdrukuna kaheksandal kohal (täna 14-10). Eestlasi võistleb Zoom8 klassis 29.

Tuelmused

Optimist klassi kuldlaevastik sai merele Zoom8 klassist ca tunni jagu hiljem. Kuldlaevastiku tugevat taset näitas kindlasti ka see, et stardid olid teravamad ning üks kord tuli võistluskomiteel valestardi tõttu sõit uuesti startida. Esimeses sõidus näitas parimat kiirust Läti purjetaja Eduards Plavins (RYC), kellel pärast teise tänase sõidu viiendat kohta õnnestus tõusta esimese päeva neljandalt kohalt kolmandaks. Stabiilset sõitu tegi Kim Oskar Godenhjelm Soomest (HSK), kes kahe kolmanda kohaga tänastest sõitudest säilitas oma teise poodiumikoha. Liidripositsiooni ei andnud käest täna esimeses sõidus viienda tulemuse ja teise sõidu võitnud Vejas Strelciunas Leedust (Bangputys). Kuna pärast viienda sõidu toimumist läheb üks halvim sõit mahaarvamisele, siis liidril on seerias nüüd vaid neli esikohta. Eesti purjetajate parimana on kaheksandal kohal Angeliina Maria Isabel Õunap Pärnu Jahtklubist, saades täna kirja kaks neljanda koha tulemust.

Tulemused

Viimase võistluspäeva esimene hoiatussignaal on plaanis pühapäeval kell 11 hommikul.

29. juunist – 2. juulini Pirital Kalevi Jahtklubis juba 41. korda toimuval, eelkõige Optimist klassi purjetajatele mõeldud Spinnakeri regatil on teise klassina võistlemas Zoom8 purjetajad. Igal aastal üha enam populaarsust võitev regatt on taas jõudnud uue rekordarvu osavõtjateni. 229 noort purjetajat, kellest 168 Optimistil ja 61 Zoom8-l, esindavad Soomet, Rootsit, Venemaad, Valgevenet, Lätit, Leedut, Türgit ja Eestit. Ka osavõtvate riikide arv on tänavu suurem kui kunagi varem. Regati korraldab Eesti Optimist Klassi Liit koostöös Kalevi Jahtklubiga.

