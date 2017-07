Narva-Jõesuu Fun etapi võitjad on Frank Ervin, Cerly Aulik ja Valde Viiding

Kahepäevase võistluse esimene päev oli parajalt tuuline, mis sobis kenasti kõikidele purjelaua klassidele. Peeti kaheksa sõitu. Pühapäeva hommikune briis lisas purjelauduritele veel kolm sõitu. Peale lõunat tuul vaibus ning peeti pisut uuendatud formaadis SUP (aerulaua) võistlus.

Purjelauduritest võitis oma esimese Fun etapi noorsurfar Frank Ervin. Teise koha saavutas Valde Viiding (Hang Loose), kellele vaid ühe punktiga järgnes mitmekordne sarja võitja Raivo Saarm (Team Jahe). Naiste arvestuses võitis Narva-Jõesuu etapi Cerly Aulik (Team Chica). Teiseks tuli Lola Maria Pärna (TPLK) ja kolmada koha saavutas Helle Väin (Team Chica). Noorte seas võitis etapi Frank Ervin Artur Luure (NYCS) ja Daniel Schneideri (TPLK) ees.

Narva-Jõesuu Fun purjelaua tulemused

Narva-Jõesuu etapi purjelaua klasside parimad olid:

Suur Funboard – Frank Ervin

Väike Funboard – Toomas Petel (Hiiusurf)

Svertlaud – Artur Luure (NYCS)

Kahe etapi kokkuvõttes juhib sarja Raivo Saarm. Teisel positsioonil asub Valde Viiding ja kolmas on naiste esinumber Cerly Aulik. Naiste teist kohta hoiab Helle Väin ja kolmas on Lola Maria Pärna. Noorte arvestuses juhib sarja Frank Ervin, teine on Artur Luure (NYCS) ja kolmas Daniel Schneider (TPLK).

Fun sarja purjelaua koondtulemused

SUP võistlus toimus seekord pisut teistmoodi. Kahe pöördega lühidistants oli võistlejatele avatud pooleteist tundi. Sõideti aja peale, sama varustusega ja ebaõnnestunud sõitu sai korrata. Niiviisi üksteise aegu üle sõites püsis pinge viimaste sekunditeni. Etapi võitjaks tuli Valde Viiding Artur Reinvarti (TPLK) ja Argo Serveti (Eru Surf Team) ees. Naistest võidutses Cerly Aulik Kristel Pulgese ja Helle Väini ees.

Narva-Jõesuu Fun SUP klassi tulemused

Sarja kokkuvõttes on SUP klassi liider Valde Viiding. Sama punktisummaga asub teisel positsioonil Mati Link. Kolmas on naiste esinumber Cerly Aulik. Naiste teist kohta hoiab Annika Tuisk-Ilves ja kolmas on Kati Keevallik.

Fun sarja SUP klassi koondtulemused

Narva-Jõesuu etapi pildid

Etappi toetasid: Ida-Virumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapital, Narva-Jõesuu linn, Surfhouse ja Eesti Purjelaualiit. Mugava võistluskeskusega toetas üritust Meresuu SPA Hotell.

2017 Fun sari koosneb neljast etapist + Aegna maratoni boonusetapist:

10 – 11 juuni Pärnu etapp

1 – 2 juuli Narva-Jõesuu etapp

29 – 30 juuli Hiiumaa etapp

12 august Aegna Maratoni etapp

2 – 3 september Saaremaa etapp