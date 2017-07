Avamerepurjetamise MMil Itaalias on Katariina II kahe avamereetapi järel liider

119 jahti on jagatud kolme klassi - 17 jahti suurimate jahtide hulgas ehk klassis A ning 49 nii B kui ka C klassis. Võistlusele anti start esmaspäeva pärastlõunal kell 14 Trieste kesklinnas asuvas rannapiirkonnas. Esimeseks võistlussõiduks oli pikk avamereetapp, mille käigus tehti ringe Itaalia Aadria ja Istriani rannikul. Iga klassi sõidu pikkuseks olid kursid, mis hoidsid neid merel vähemalt 24 tundi, ja esimest korda ORC MMi ajaloo viimase 17 aasta jooksul sõitis laevastik kolme maa vetes: Itaalias, Sloveenias ja Horvaatias.

Avamerepurjetamise ORC klassi MM 2017 Triestes, Itaalias - C klass / Andrea Carloni

Avamereetapp oli jagatud kahte ossa – esimese osa vahefinish võeti Sloveenia rannikul Pirani lähistel ning sealt edasi suunduti tagasi lõppfinishisse Trieste lähistel, mis oli teise, ehk pikema avameresõidu finišiks. Kahe finiši kohad saidki lühikese ja pika avamereetapi kohtadena kirja tulemustes.

Eesti meeskonnad on alustanud MMi suurepäraselt. C klassis, kus võistleb 49 jahti, sai valitsev ORC C klassi Euroopa meister, Aivar Tuulbergi Katariina II EST646 esimesel ca 32-miilisel etapil kirja neljanda koha, kuid konkurendi diskvalifitseerimise tõttu tõusti lõplikes tulemustes ühe koha võrra kõrgemale ehk kolmandaks. Pika, 105-miilise avamereetapi tulemuseks tuli aga teine koht, mis andis kokku viis punkti ja kindla liidrikoha. Kümme punkti jääb maha teisel kohal olev Itaalia jaht Mummy One – Lab Met (Farr 30) ning kolmandal kohal on mitmekordne ORC C klassi maailmameister Low Noise Itaaliast (Italia 9.98 F).

Katariina II meeskonnal tuli juba avameresõitude järel veeta aega ka žürii ruumis protesti arutamas. Keskööl pimeduses pöördemärki võttes protestis neid Hispaania alus Vell Mari V, mille pardal America’s Cup’i taktik Nacho Postigo. Katariina II meeskond oli kindel, et nemad märki võttes ei eksinud ning protestiruumis suutis kaks tundi väldanud arutelul eestlaste süütust tõestada Katariina II taktik Niccolo Bianchi. Aivar Tuulbergi sõnul toimus enam kui 27 tundi kestnud avameresõit väga vaiksetes tuultes, kus palju tuli seista ka tuulevaikuses ja purjetamine muutus kohati täielikuks loteriiks.

„Meil oli juba esimesse võistlussõitu minnes tunne hea, sest pühapäevane proovisõit õnnestus hästi ja meie meeskond siin on pea ideaalne! Hea alguse pealt on hea ka jätkata lühirajasõitudega, kus vaiksete tuultega saavad manöövrid ja taktikad olema kindlasti keerulisemad kui tugevate tuultega,“ lausus Aivar Tuulberg.

Katariina II meeskonnas Triestes purjetavad Aivar Tuulberg, Niccolo Bianchi, Janno Hool, Karl-Hannes Tagu, Kevin Grass, Henri Lepik, August Luure ja Peter Saraskin.

Ott Kikkase Sugar EST774 Sandro Montefuscoga roolis - ORC klassi MM 2017 Triestes, Itaalias / Andrea Carloni

2016.a Euroopa C klassi hõbe, Ott Kikkase Sugar EST774 Sandro Montefuscoga roolis sai lühikese avamere sõidu tulemuseks 19. koha ning pikast etapist saadi kirja kõrge neljas koht. Kahe etapi järel on Sugar nüüd 23 punktiga viiendal kohal neljanda kohaga võrdse arvu punktidega. Sugari meeskonnas purjetavad Triestes Sandro Montefusco, Jaan Akermann, Paolo Bucciarelli, Ott Kikkas, Paolo Montefusco, Siim Ots, Karl-Robert Trink ja Marjaliisa Umb.

C- klassi tulemused pärast kahte etappi

Technonicol RUS615 - ORC klassi MM 2017 Triestes, Itaalias / Andrea Carloni

B klassis on Venemaa lipu all sõitev Technonicol RUS615 (X-41 mod), kus roolis Mati Sepp ning meeskonnas hulk Eesti purjetajaid, kahe avameresõidu järel samuti juhtimas - neile esimesest lühemast, 40-miilisest sõidust kolmas koht, napi kaotusega teisele kohal ning teisest sõidust 13. koht. Kokkuvõttes juhib Technonicol ühe punktiga teisel kohal oleva Horvaatia meeskonna ees. Technonicoli meeskonnas on Mati Sepp, Ago Rebane, Aleksei Lesnikov, Karl Kolk, Matteo Ivaldi, Michael Obrien, Raul Grigorjev, Sergey Kolesnikov, Vladimir Nikitin.

B-klassi tulemused pärast kahte etappi

Teisipäeval algavad Triestes lühirajasõidud kell 13 kohaliku aja järgi.

