Avamerepurjetamise MMil Itaalias jätkavad Katariina II ja Sugar viiendal ja seitsmendal kohal

Hommikusel kaptenite koosolekul antud hoiatus, et vaid pooleteiseks kuni viieks tunniks saabuv nö tuuleaken tuleb ära kasutada ja selle aja jooksul on plaanis efektiivselt ära teha kaks vastutuule-allatuule lühirajasõitu. Nii õnnestuski, kuigi tuulel oli ka selle vähese aja jooksul kiirust vaid 2,5 kuni 3 m/s. Teise võistlussõidu teiseks pooleks vaikis tuul veelgi ja muidu kaheringilist sõitu lühendati teise ringi ülemises vastutuule märgis, et vältida tuule täielikku vaibumist ja jahtide finišisse mittejõudmist kontrollaja jooksul. Kui esimene sõit kestis ca poolteist tundi, siis teise sõidu finiši ajaks olid jahid rajal olnud ligikaudu tunni. Klassid A ja C sõitsid täna Itaalia vetes ning B klass Sloveenia vetes.

Ott Kikkase Sugar EST774 Sandro Montefuscoga roolis - ORC klassi MM 2017 Triestes, Itaalias / Andrea Carloni

C klassis tänast võistluspäeva viiendalt kohalt alustanud Ott Kikkase Sugar EST774 Sandro Montefuscoga roolis ei olnud rahul esimesest sõidust saadud kaheksateistkümnenda kohaga, sest pärast hästi õnnestunud esimest vastutuule otsa oli raske pöördemärgi läbimise järel teiste vahelt aeglaste tuultega välja saada ning pärast seda mindi alt ka taktikaliste otsustega. Seevastu teises sõidus õnnestus kõik.

„Saime ideaalse stardi ja esimene vastutuuleots oli samuti suurepärane. Hoidsime hästi oma positsiooni ja kokkuvõttes meie jaoks pea ideaalne sõit! Edetabelis meist eespoololevate Farr 30 tüüpi paatide vastu on aga raske saada, sest nad lihtsalt on meist kergemad ja aeglastes tuultes meist kiiremad. Suureks miinuseks on ka see, et võistleme suurte A klassi jahtidega samal rajal ja kui nende varju jääd, on nagu sein tuulel ees,“ ütles võistluspäeva kommenteerides Sugari meeskonnaliige Jaan Akermann.

Aivar Tuulbergi Katariina II EST646 Triestes ORC klassi MMil / Andrea Carloni

Aivar Tuulbergi Katariina II jaoks olid tänased vaiksed tuuled samuti keerulised. Esimesest sõidust kahekümnes ja teisest kuueteistkümnes koht oli rohkelt paute ja manöövreid nõudvate sõitude tulemus.

Katariina II itaallasest taktiku Niccolo Bianchi sõnul oli neil raske päev. „Keskmine tuulekiirus kahe sõidu jooksul oli kõigest viis sõlme ja sellistes tingimustes oleme me halvemas seisus võrreldes selliste meie konkurentidega nagu Farr 30 ja Melges 32 (ühe sõidu võitis Farr 30 ja teise Melges 32) – nemad purjetavad alati vabas tuules ning meie oleme nendega võrreldes üsna aeglased. Esimeses sõidus ei õnnestunud meil hästi ka start ning teises sõidus osutus valeks poolevalik teisel vastutuule otsal. Paraku ei ole ilmaennustus meid soosiv ka järgmiseks kaheks päevaks lubades endiselt väga nõrka tuult. Kuid meil on super tiim ja oleme väga optimistlikult meelestatud,“ lausus esimest lühirajasõitude päeva kokku võttes Niccolo Bianchi.

Pärast sõite määrati Katariina II’le veel ka mõõtmise kontrollina vabaparda stabiilsuse kontroll, mis on tavapärane protseduur tulemuste esiotsa jahtidele.

C klassi tulemused pärast 4 sõitu

C klassis asus võistlust juhtima Itaalia tiim Querin Alessio jahil Mummy One – Lab Met (Farr30), kes sai tänastest sõitudest kirja viienda ja kolmanda koha.

Techonicol RUS615 Mati Sepa roolimisel - Trieste, Itaalia - ORC maailmameistrivõistlused 2017 / Andrea Carloni

B klassis pooleldi Eesti meeskonnaga võistleva Technonicoli RUS615 (X-41 mod) jaoks algas päev mustades värvides. Esimeses sõidus tegi B klass üldise tagasikutsega lähte, mille järel musta lipuga starditud lähtest sai karistuse suisa viisteist jahti, nende hulgas ka Mati Sepa roolimisel Technonicol. Teises sõidus saadi kirja seitsmes koht, kaotust võitjale korrigeeritud ajas ca neli ja pool minutit. Mõlemad sõidud selles grupis võitis Swan 42 tüüpi jaht. Technonicol jätkab kolmeteistkümnendal kohal, võistlust juhib selles klassis samuti X-41 tüüpi jaht, Zanco Diego meeskond jahil Nube Horvaatiast.

B klassi tulemused pärast 4 sõitu

Lühirajasõidud jätkuvad Triestes neljapäeval kell 13 kohaliku aja järgi.

ORC MMi veebileht