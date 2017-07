Muhu Väina 60. juubeliregatil uus läbi aegade rekordarv osalejaid – 5 riiki, 144 jahti, 850 purjetajat

13. juulil saab jahtide omavahelist mõõduvõttu näha Pärnu lahel peetaval Danske Banki lühirajavõistlusel, millele saab kindlasti kaasa elada nii merel kui maal, kuid samuti ka regati meediapartner Eesti Meedia Postimehe otseülekande vahendusel. Samal päeval toimub regati nimitoetaja miniregatt, millest on mõne aastaga kujunenud juba omaette traditsioon ning kust on alguse saanud nii mõnegi maaroti purjetamishobi. Neljapäeva õhtul toimub juba mõnusaks traditsiooniks saanud purjetajate ühine õhtusöök Pärnu Jahtklubi ellingus, ümbermaailmapurjetaja Imre Aljas esitleb oma äsja valminud raamatut ning meeleolukale õhtule on kirsiks tordil pidu ansambli Swingers ja DJ Tom Lilienthali valitud muusika saatel.

Reede, 14. juuli hommikul starditakse regati pikimale, OlyBet etapile, mis viib purjetajad Pärnust regati lõppsadamasse Riias. Pikimal etapil on võimalik võitjaid ära arvata ka OlyBeti ennustusmängus. Sõltuvalt tuuleoludest jõutakse sinna hiljemalt reede õhtul või öösel vastu laupäeva. Uhiuus jahisadam Kipsala saarel ootab nii purjetajaid kui ka teisi külastajaid ja regatisõpru juba alates reede õhtust. Laupäeval Riias enam suurt võiduajamist ei toimu, küll aga on linnarahval ainulaadne võimalus näha Riia kesklinnas nii suurt hulka purjejahte ning kavas on ka vaatemänguline eskaadrisõit. Kaldal on regati korraldajate missiooniks tutvustada Riias Eestit ja Eesti pikki purjetamistraditsioone, ning kultuuriprogrammis astuvad üles nii NOËP Eestist kui rock’n’rolli bänd Keksi Lätist. Pika regatinädala krooniks toimub võidukate meeskondade autasustamine ja lõputseremoonia laupäeva, 15. juuli pärastlõunal.

Täpsema ülevaate kõikides sadamates toimuva kohta leiab regati veebilehelt

Kogu regatt on jälgitav reaalajas ka internetist, kuna jahid kannavad GPS-jälgimisseadmeid. Kõik meresõbrad ja huvilised on oodatud sadamatesse regatimelust osa saama - see on nii purjetajatele kui ka külalistele tasuta. Kõike regatil toimuvat – nii otseülekandeid, reaalajas jahtide liikumist, kaldamelu, jutte purjetajatega ja purjetajatest, tulemusi, fotosid ja palju muud – saab vahetult jälgida Postimehe portaali purjetamisrubriigis ning huvitavaid lugusid leidub kindlasti ka Postimehe paberlehest.

Volvo Trucks Estonia ja DSV koostöös valminud regati veok / A. Le Coq Muhu Väina regatt

Lisaks on korraldajatel heameel kahe olulise ja vajaliku teenuse üle, mis teeb nii purjetajate kui ka korraldajate elu lihtsamaks. Nimelt sõidab regatiga kaasa regati värvidesse disainitud Volvo Trucks Estonia veok koos DSV poolt erikujunduse saanud käruga, kus nii purjetajad kui ka korraldajad saavad oma regatil vajaminevat kraami ühest sadamast teise transportida. Ja regati viimasel päeval toovad ja viivad Go Bus bussid soovijad Tallinnast-Pärnust regati lõppsadamasse Riiga ja tagasi Eestisse.

Kes teeb mida?

Merel toimuvat koordineerib ja juhendab peavõistlusjuht Andres Taltsi meeskond ning merel tekkivaid proteste aitab lahendada protestikomitee esimees Alfredo Ricci Itaaliast, kes pidas vahekohtuniku ametit hiljuti Bermudal peetud 35. Ameerika Karika regatil, kuna on suurte kogemustega match race distsipliini rahvusvaheline kohtunik ning on tänaseks ka Kalevi Jahtklubi liige. Jahte mõõdab ja kontrollib Arvet Tetsmanni meeskond, regatibüroo tööd juhib peasekretär Krista Liivi tiim ja kogu regati korraldust juhib regatidirektor Indrek Ilves. Meelelahutust ja kaldaprogrammi organiseerib Andreas Lukin. Korraldavaid klubisid esindavad Renè Allik, Raiko Lehtsalu ja Rain Riim. Purjetajatele ja meediale vahendab regatiinfot Piret Salmistu ning regati turundust aitab korraldada Anneli Lepp.

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalev Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, Postimees/Eesti Meedia, Helly Hansen/Sportland, DSV, Dermoshop, LoodusInvest, OlyBet, Smarta.ee, Mount Gay, Danske Bank, COCO Active, Rahva Raamat, EAS, Euro Oil, Go Bus, Auto Forte, Haven Kakumäe, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Haapsalu linn, Pärnu linn, Kuressaare linn, Kihnu vald, Riia Sadam.

