Videokokkuvõte: 60. Muhu väina regati esimese võistluspäeva suurim üllataja oli ilmataat

Reede õhtu Haapsalus oli juubeliregati ajaloo vääriline. Haapsalusse kogunenud viie riigi purjetajad marssisid Veskiviigi sadamast puhkpilliorkestri saatel rongkäiguga klubide ja maade lippude lehvides Haapsalu Kuursaali laululava juurde, kus toimus ka regati pidulik avamine. Haapsalu linnapea Urmas Sukles oli purjetajaid tervitades siiralt rõõmus, et regatt taas sadamalinn Haapsalust alguse saab. Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein tänas rekordarvulist jahtide ja purjetajate hulka Muhu Väina regatil, kuid tema eriline tänu kuulus enam kui kolmekümnele välismaalt Eestisse juubeliregatile saabunud välisjahtide meeskondadele, sest nende kaudu leviv sõna meie väärika ajalooga regati kohta ongi siia nii suure hulga välismaalasi toonud. Kalevi Jahtklubi kommodoor Kalev Vapperil oli heameel näha kõigi aegade rekordarvu, 55 Kalevi Jahtklubi jahti selle aasta regatil. Esimesest regatist osavõtnutena innustasid tänaseid osavõtjaid Aime Kreis ja Ülo Vooglaid. «Olgu jälle austatud ja tervitatud MERI - meie suur ja armas õpetaja! Vägevat regatti! Mast maha!» lausus Ülo Vooglaid.

Vägeva regati alguseks oli aga laupäevane tuuleprognoos äärmiselt vilets, mis esimese etapi stardi suisa küsitavaks muutis. Peavõistlusjuht Andres Talts oli laupäevahommikusel kaptenite koosolekul siiski lootusrikas ja kogu laevastik suundus stardiootuses merele. Ilmataat tegi meeldiva üllatuse, sest keskpäeva paiku Haapsalu Veskiviigi sadamast Rohuküla lähistele suundudes oli sinises taevas säramas päike ja reibas 4-6 m/s puhuv lõunatuul rõõmustas purjetajaid. Kella kaheks pärastlõunal planeeritud start täpselt sellel ajal ka toimus ja esimesena suundusid Muhumaa suunas merele Folkboodid, keda sel aastal võistlemas kolmteist ja kelle hulgast Eesti tänavune meister selgub just Muhu Väina regati lõpuks.

Viieminutiliste intervallidega läkitas võistluskomitee kõik seitse osalevat jahtide gruppi merele – kolm suuremate jahtide gruppi 23-miilisele distantsile ja väiksemate jahtide grupid ca 21-miilisele rajale. Esimese etapi ajal puhunud tuul muutis oma kurssi just selliselt, et taganttuules sõitu purjetajad praktiliselt teha ei saanudki. Esimesed ORC I grupi jahid olid Kuivastu sadamas ca kolme ja poole tunniga. Paljude jaoks väiksemate jahtide gruppides see etapp aga nii lihtsalt ei läinud. Nende gruppide esimesed sõitsid reipama tuulega finišiajad ette ning reeglitekohasesse finiši kontrollaja limiiti ei mahtunud suur hulk jahte, kes etapi lõpuosas tuulevaikust kannatama pidid.

A.Le Coq 60. Muhu Väina regati Haapsalu-Kuivastu SMARTA.ee etapi esikolmikud:

CLASS ORC I – 10 jahti

I Forte, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaak Jõgi

II Olympic, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul

III Aurora Borealis, Venemaa, kapten Leonid Tkach

CLASS ORC II - 15 jahti

I Amserv Toyota ST, Kalevi Jahtklubi, kapten Margus Zuravljov

II Cherie, Kalevi Jahtklubi, kapten Ivar Aru

III Vesikaar, Kalevi Jahtklubi, kapten Tanel Tamm

Class ORC III – 10 jahti

I Blanca, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaan Tiidemann

II Kvartet, Venemaa, kapten Vassili Alekseev

III Bamby, Venemaa, kapten Leonid Chizhik

ESTLYS I – 28 jahti

I Põhjakonn, Pärnu Jahtklubi, kapten Peeter Volkov

II Katarina Jee, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Mart Tamm

II Extra Brut, Läti Jahtklubi, kapten Alexei Alexeev

ESTLYS II – 26 jahti

I Brigitta, Kalevi Jahtklubi, kapten Mikk Metstak

II Centaur, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Rain Riim

III Seabird, Kalevi Jahtklubi, kapten Toivo Roosma

ESTLYS III – 36 jahti

I Mercurius, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Margus Tasa

II Aurora, Haapsalu Jahtklubi, kapten Pille Kaas

III Luisa, Haapsalu Jahtklubi, kapten Henry Viiret

FOLKBOOT – 13 jahti

I Linda, Kalevi Jahtklubi, kapten Pertti Neero

II Tee Chee, Kalevi Jahtklubi, kapten Peeter Välkmann

III Lind, Kalevi Jahtklubi, kapten Tiit Riisalo

Regati esimese etapi parimate autasustamine toimus laupäeva hilisõhtul Kuivastu sadamas, kus auhindu andis üle etapi nimitoetaja Smarta.ee juht Andrus Kaalep. Purjetajate õhtut sisustas muusikaga DJ Arno K.

Regatt stardib edasi Roomassaarde pühapäeva hommikul kell 10. Roomassaarde jäädakse kaheks päevaks ehk kuni teisipäeva hommikuni.