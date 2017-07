Muhu Väina regatil purjetati ümber Abruka

Kõige suuremate jahtide jaoks oli võistlusraja pikkus 20,9 meremiili. Veidi alla nelja tunni kestnud purjetamine algas vastutuulekursiga Vahase läänetoodrini, viis siis jahid pooltuules Abruka teljepoini ja tõi siis allatuult tagasi Roomassaare sadamakai juurde, kus oli etapi finiš. Keskmiste jahtide distantsi pikkuseks oli plaanitud 18,8 meremiili ning kõige väiksemate jaoks 15,6 meremiili. Roomassaare ringi auhinnad pani välja LoodusInvest ja auhindadeks olid kuulsa Soome firma Iittala lauanõud.

Suurimate jahtide, ehk ORC I võistlusgrupis pidasid võistluse esimesel poolel kõva heitluse maha Hiiumaa Jahtklubi Dago jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis ja seni kaks sõiduvõitu võtnud Kalevi Jahtklubi jaht Forte, mille roolis Jaak jÕgi. Olympic oli ees veel viimases pöördemärgis, aga allatuulekurssidel seilas Jaak Jõgi roolitud Forte paremini ja võttis juba kolmanda sõiduvõidu järjest sellel Muhu Väina regatil. Finišis oli Forte meeskonna edu Olympicu ees juba neli minutit ja nelikümmend kaks sekundit.

ORC II võistlusgrupis said jahid rajale alles pärast kaht üldist valestarti ja nn „musta lipu“ reeglit, mis keelab võistlevatel alustel enne starti olla stardijoonest pealtuule pool, vastasel korral ootab neid ees diskvalifitseerimine. ORC II grupis on sellel regatil kindlaks liidriks Kalevi Jahtklubi jaht Amserv Toyota ST Margus Žuravljoviga roolis. Nii nagu kahel esimeselgi etapil, võeti võit ka Roomassaare ringilt edestades oma klubi jahte My Car ja Jazz.

ORC III võistlusgrupis domineerisid täna külalisjahid. Võidu võttis Venemaa jaht Bamby Leonid Chizikiga roolis. Teise koha sai samuti Venemaa jaht Fart St Peterburgist Anatoly Shukanovi meeskonnaga ja kolmas oli saarlaste Lagle II Ülari Velsvistega roolis.

Seevastu võistlusgrupis ESTLYS I võidutsesid saarlased. Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Katarina Jee Mart Tamme roolimisel edestas Kalevi Jahtklubi jahti Tessa Alar Ivansoniga roolis ja lätlaste Le Mans´i, mille roolis Kristaps Remess.

ESTLYS II grupi võit läks täna St. Peterburgi jahile Onega Nikita Brilliantovi roolimisel, teine oli Kalevi Jahtklubi jaht Piiska, mille roolis Ragnar Kõiv ja kolmanda tulemuse sõitis välja Saaremaa Merispordi Seltsi alus Pinta Guido Grassi meeskonnaga.

ESTLYS III jahtide grupi parimad olid Roomassaare ringil naispurjetajad Noblessneri Jahtklubist jahil Kaija, mida roolib Annika Malva. Ka teise koha saanud Haapsalu Jahtklubi jahi Aurora roolis on naiskapten Pille Kaas. Kolmandaks tuli Aldis Liepinsi jaht Diks Lätist.

Kõige väiksemad jahid klassis Folkboot, püüdsid täna seilata Abrukale võimalikult lähedal ja riske võttes. Nii mõnigi neist kraapas seejuures kiiluga merepõhja. Võidu võttis Kalevi Jahtklubi jaht Muinasjutukuningas Jaanus Nõgistoga roolis. Teine koht kuulus Saaremaa Merispordi Seltsi jahile Castor, mille roolis Ott Kolk ning kolmandaks seilas end jaht Linda Pertti Neero juhtimisel Kalevi Jahtklubist.

Kahe viimase etapi meeleolukas autasustamine toimus õhtul Roomassaare sadamas ning õhtut jäi lõpetama 70ndate-80ndate aastate pophitte esitav ansambel Via Baltika.

Teisipäeval kell 9 hommikul antakse 60. Muhu Väina regatist osavõtjatele start etapiks Roomassaare-Kihnu. Ilmaprognoosi järgi on oodata parajalt prisket vastutuult.

A. Le Coq 60. Muhu Väina regati Roomassaare LOODUSINVESTi ringi esikolmikud:

ORC I

I Forte, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaak Jõgi

II Olympic, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul

III Reval Cafe, Kalevi Jahtklubi, kapten Eero Pank

ORC II

I Amserv Toyota ST, Kalevi Jahtklubi, kapten Margus Zuravljov

II My-Car, Kalevi Jahtklubi, kapten Harles Liiv

III Jazz, Kalevi Jahtklubi, kapten Juss Ojala

ORC III

I Bamby, Venemaa, kapten Leonid Chizhik

II Fart, Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov

III Lagle II, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Ülari Velviste

LYS I

I Katarina Jee, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Mart Tamm

II Tess, Kalevi Jahtklubi, kapten Alar Ivanson

III Le Mans, Läti, kapten Kristaps Remess

LYS II

I Onega, Venemaa, kapten Nikita Brilliantov

II Piiska, Kalevi Jahtklubi, kapten Ragnar Kõiv

III Pinta, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Guido Grass

LYS III

I Kaija, Noblessneri purjetamiskool, kapten Annika Malva

II Aurora, Haapsalu Jahtklubi, kapten Pille Kaas

III Diks, Läti, kapten Aldis Liepins

Folkboot

I Muinasjutukuningas, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaanus Nõgisto

II Castor, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Ott Kolk

III Linda, Kalevi Jahtklubi, kapten Pertti Neero