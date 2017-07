Muhu Väina regatil seilati Pärnu lühirajal

ESTLYS III grupis noppis järjekordse võidu ka Pärnu lühirajal Haapsalu Jahtklubi jaht Aurora naiskapten Pille Kaasi roolimisel. Aurora võitis tänased mõlemad sõidud. Teise koha sai Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Mercurius Margus Tasaga roolis ja kolmandaks tuli Haapsalu Jahtklubi jaht Luisa Henry Viireti meeskonnaga. Kokkuvõttes on selle grupi liider kindlalt Aurora.

Folkbootide laevastiku lühirajasõitudes peremehetses Pärnu lahel Tiit Riisalo roolitud Lind Kalevi Jahtklubist oma klubikaaslase – Peeter Välkmanni Tee Chee ja Olev Oolupi jahi Bacchus ees Haapsalu Jahtklubist. Folkbootide esikolmik enne homset finaalsõitu ongi Lind, Tee Chee ja Bacchus.

Regati ilmselt kõige meeleolukam õhtu oli just pärast Danske Banki lühirajasõite neljapäeva õhtul Pärnu Jahtklubis. Juba traditsiooniks saanud purjetajate ühine õhtusöök tõi rahva nö keskpõrandale kokku. Hiljuti üksi jahil Bellatrix ümber maailma purjetanud Imre Aljas esitles sellest reisist kirjutatud trükisooja raamatut, millesse soovijad ka autogrammi said küsida. Danske Banki lühirajasõitude parimaid austas autasustamistseremoonial Danske Banki ettevõtete panganduse direktor Tõnu Vanajuur. Peo tõmbas käima Swingers koos Birgiti ja Jüri Pootsmaniga ja see pidu oli meeleolukas.

Regati viimane etapp, OlyBeti Pärnu-Riia etapp stardib reede hommikul kell 10 ning Riiga jõudes ootab purjetajaid laupäeval Sail In Estonia pidu, kus Eesti artistina astub üles NOEP ja Lätit esindab ansambel Keksi. Regatt lõpeb laupäeval koos regati piduliku lõpetamise ja auhinnatseremooniaga Daugava ääres.

Muhu Väina regati DANSKE BANKi Pärnu lühiraja esikolmikud ja gruppide kaupa esikolmikud enne viimast sõitu:

ORC I

I Sugar 2, EST711, Pärnu Jahtklubi, kapten Jaan Akermann – 3p

II Olympic, EST463, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul -3 p

III Reval Cafe, EST703, Kalevi Jahtklubi, kapten Eero Pank – 6 p

Koondtulemused

I Olympic, EST463 Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul -9 p

II Forte, EST475 Kalevi Jahtklubi, kapten Jaak Jõgi -10 p

III Sugar 2, EST711 Pärnu Jahtklubi, kapten Jaan Akermann -14 p

ORC II

I Jazz EST465, Kalevi Jahtklubi, kapten Juss Ojala – 3 p

II Evelyn III EST477, Saaremaa Merispordi Selts, Kalevi Jahtklubi, kapten Kristen Pugi– 6 p

III Vesikaar EST678, Kalevi Jahtklubi, kapten Tanel Tamm – 9 p

Koondtulemused

I Jazz EST465, Kalevi Jahtklubi, kapten Juss Ojala – 13 p

II Amserv Toyota ST, EST379, Kalevi Jahtklubi, kapten Margus Zuravljov -16 p

III Evelyn III EST477, Saaremaa Merispordi Selts, Kalevi Jahtklubi, kapten Juss Ojala – 19 p

ORC III

I Kvartet RUS297, Venemaa, kapten Vasilii Alkseev – 2p

II Prizrak RU331, Venemaa, kapten Dmitry Mostovoy – 5 p

III Fart RUS1118, Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov – 5 p

Koondtulemused

I Fart RUS1118, Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov – 9p

II Kvartet RUS297, Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov – 13p

III Bamby RUS1117, Venemaa, kapten Leonid Chizhik – 18p