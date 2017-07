60. Muhu Väina regatt lõppes regati pikima etapiga Riiga

Muhu Väina juubeliregati viimane etapp purjetati regati pikima – OlyBet etapina Pärnust Riiga. Neliteist tundi kestnud etapp oli ORC I grupi jaoks põnevaim, sest see otsustas ka regati üldvõitja. Hiiumaa jahtklubi Dagö jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis alustas viimast etappi liidrina ja punktilise eduga Kalevi Jahtklubi jahi Forte, roolis Jaak Jõgi, ees. Viimane etapp pakkus suurepäraseid purjetamistingimusi: 5-7 m/s tuult viis purjetajad Pärnu lahelt päiksepaistes Kihnuni ja sealt edasi juba täistuulekurssidel Riia suunas. Head purjetuult jagus pea südaööni välja. Siis tuul vaikis ja oluliseks osutus õige rajapoole valik. Võitsid need, kes valisid Riia poole purjetades vasakpoolse kaldaaluse. Forte ja Olympic pidasid omavahel maha pineva purjetamislahingu, kontrollides teineteist terve etapi vältel. Sellest duellist võitis aga Eero Panki roolitud Reval Cafe Sailing Team Kalevi Jahtklubist, kes võttis Pärnu-Riia etapi võidu tõustes sellega üldkokkuvõttes ka ORC I grupi kolmandaks. Tasavägise võistluse järel viimasel etapil sai parema, ehk teise tulemuse Forte ning jättis võrdsete punktide juures Olympicu regati üldarvestuses teiseks. Otsustavaks sai seejuures see, et Fortel oli enam etapivõite ja ta oli edukam ka viimases võistlussõidus. Seega regativõit ORC I grupis Fortele ning seda juba kuuendat korda.

ORC II grupis võitis viimase võistlussõidu Erki Meltsa roolitud Kalevi Jahtklubi alus Directo, regativõidu viis aga Kalevi Jahtklubisse Juss Ojala meeskonnaga jahil Jazz. Jazzile oli see juba kuues kord võita Muhu Väina regatt. Teine koht sel aastal Kristen Pugi roolitud jahile Evelyn III Saaremaa Merispordi Selts/Kalev Jahtklubi. Kolmas koht poodiumil ja pronksmedalid Amserv Toyota Sailing Team’ile Kalevi Jahtklubist Margus Žuravljoviga roolis.

ORC III grupis võidutsesid nii Riia etapil kui kokkuvõttes Venemaa jahid. Vassilii Alekseevi roolitud Kvartet võotis etapi, kuid jäi kokkuvõttes alla Anatoly Shukanovi roolitud jahile Fart. Ka kolmas koht läks Venemaa meeskonnale – Leonid Chiziku Bambile. Selle grupi kolm paremat said lõpetamisel kaela ka Eesti Meistrivõistluste medalid.

ESTLYS I grupis võitis Riia etapi Läti alus Extra Brut roolis Aleksei Aleksejev. Regativõit läks aga teisele Läti jahile LeMans, mida roolis Kristaps Remess. Teiseks jäeti Saaremaa Merispordi Seltsi alus Katarina Jee Mart Tammega roolis ja kolmanda koha sai Kalevi Jahtklubi jaht Tessa, kapteniks Alar Ivanson.

ESTLYS II grupis võttis Pärnust Riiga seilates võidu Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Pinta Guido Grassi roolimisel. Kokkuvõttes jäi Pinta kolmandale kohale. Regati parim oli aga Mikk Metstaki kaptenikäe all seilanud meeskond Kalevi Jahtklubist jahil Brigitta, kellele oli see teine kord võita Muhu Väina regatt. Teine koht kuulus St. Peterburgi jahile Onega Nikita Brilliantovi roolimisel.

ESTLYS III grupi jahtidest võttis viimase etapi võidu lätlaste Irisha Aleksander Smertjevsiga roolis. Muhu Väina võitjaauhinna tõstis aga pea kohale naiskapten Pille Kaas Haapsalu Jahtklubi jahilt Aurora ja seda juba teist aastat järjest. Teise koha ja hõbemedalid sai Margus Tasa roolitud Mercuriuse meeskond Saaremaa Merispordi Seltsist ning kolmanda koha medalid sai Haapsalu Jahtklubi jaht Meeri Tiit Kaljuveeri roolimisel.