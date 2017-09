Eesti lahtised meistrivõistlused matšpurjetamises Haven Kakumäel

Eeloleval nädalavahetusel, 23.-24. septembril toimuvad match race Eesti lahtised meistrivõistlused sellel kevadel värskelt avatud Haven Kakumäe sadamas. Osalema on oodata kokku kaheksa meeskonda, kellest viis on 13. septembril avaldatud Rahvusvahelise Purjetamisliidu match race maailma edetabeli järgi esisaja hulgas. Võistlejaid on nii Eestist, Soomest, Lätist, Rootsist kui ka Uus-Meremaalt. Kõrgeima asetusega võistleja on Mati Sepp – läbi aegade Eesti edukaim match race purjetaja, kelle parim asetus maailma edetabelis on olnud kolmas koht.