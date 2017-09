Meresõbra pop-up merekooli läbis enam kui 800 uut meresõpra

Noortele mõeldud 5-päevasel koolitusel osales pea 300 last ning üle pooletuhande täiskasvanu kasutas võimalust teha läbi lühikursused. Kõige enam inimesi tuli kokku Eismale, kus merekoolis käis 172 inimest, järgnes Võru 164 ja Viljandi 102 osalejaga.

„Meie eesmärk on teha esimene samm, et veesporti propageerida. Ilusa punkti töisele suvele panime Viljandis, kus merekool võeti väga hästi vastu. On võimalik, et ka Viljandist võib saada koht, kus merekool püsivamalt kanda kinnitab. Esimene Meresõbra initsiatiivi abil purjespordikool avati Narva Jõesuus. Loodame, et ühel päeval saame üle Eesti igas suuremas maakonnas purjespordiõppe avada“ ütles pop-up merekooli projekti eestvedaja Indrek Ilves.

„On äärmiselt oluline, et esmakontakt kõikvõimalike vees ja vee peal aset leidvate tegevustega oleks sõbralik ja positiivne. Meresõbra kirgliku töö tulemusel on see just nii läinud – kõikjal, kus oleme sel aastal merekooliga käinud, tulevad kohalikud inimesed rõõmsalt projektiga kaasa ning on valmis panustama, et nende kogukonda tekiksid püsivad klubid ja regulaarsed võimalused veealadega tegelmiseks. Jahtklubide Liit on alati valmis selliseid algatusi omalt poolt toetama,“ kinnitas Ott Kallas, Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär.

Meresõpru juhendasid oma ala professionaalid ning suurt rõhku pandi veega seotud spordialade turvalisusele. Proovida sai nelja veega seotud spordiala: purjetamine, lohesurf, kajakiga sõitmine ja SUP-lauaga sõitmine.

Koos eelmise aastal merekoolis osalenutega läheneb meresõprade arv juba kahele tuhandele. Pop-up merekooli vahetud emotsioonid ja fotod leiab Meresõbra Facebooki lehelt.

Kingitusena EV100-le loodud pop-up merekool “Meresõber” lähtub unistusest, et Eesti 100. sünnipäeva puhul saaks merega suuremaks sõbraks tuhandeid Eesti lapsi ja noori. Selleks seabki merekool end ka järgmisel suvel sisse mitmetes linnades ning tutvustab lastele ja noortele erinevaid veespordialasid.