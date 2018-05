SEIKO CUPi Avavõistlus avas Kalevi Jahtklubi 70. purjetamishooaja

Suuremate jahtide grupid ORC ja LYS 2 pidid läbima veidi pikema distantsi kui väiksed jahid. Lisaks vastutuule märgi ja Katariina kai idatoodri võtmisele tuli neil enne finišit ka Kuuli muna tooder võtta. Kui LYS 2 grupi jahid said kenasti vastutuules starditud, siis ORC grupi jahtide stardi ajal hakkas tuul trikitama hakates stardiprotseduuri ajal oma suunda muutma. Seda tuule pööramist oli peavõistlusjuht Kalju Kirss oodanud, kuid oluliselt hilisemal kellaajal. Nüüd juhtus aga hoopistükkis selline lugu, kus stardihetkel oli tuul peaaegu vaikinud ning kui jahid olid vaevaga üle stardiliini saanud, pöördus see hoopistükkis lõunasse muutes vastutuule stardi hoopistükkis taganttuule stardiks, kus nobedamad eespurje heiskajad ka esimesse märki jõudes edu said. Edasine pea tunni ja veidi peale minuteid kestnud võistlussõit korrigeeris tulemusi omakorda, kus ORC grupi võidu võttis Dago jahtklubi jaht OLYMPIC Tiit Vihuli roolimisel.

SEIKO CUP Avavõistluse autasustamisel said Kalevi Jahtklubi ja SEIKO värvides medalid kaela kõigi nelja võistlusgrupi esikolmiku meeskonnaliikmed ning kommodoor Kalev Vapper kutsus purjetajaid eelregistreeruma SEIKO CUP teisele etapile - vähem kui kahe nädala pärast, 12.-13. mail toimuvale E4 karikavõistlusele, kuhu sel aastal ka hulk meeskondi Soomest on oodata, kuna see on Soome-Eesti ühise avameresarja FINEST Offshore Series esimene osavõistlus. Lisaks on eelregistreerimine avatud ka SEIKO CUP kolmandale osavõistlusele – juunikuus Kalevi Jahtklubis toimuvatele Eesti ja Soome ORC klassi meistrivõistlustele regati Baltic Offshore Week raames. Paljudele avameretiimidele on need kaks võistlust heaks treeninguks enne juuli teises pooles toimuvaid avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi Hollandis Haagis, kuhu Eestist on minemas suisa kaheksa jahti.