Eesti ja Soome avamerpurjetamise ORC klassi meistrivõistlused regati Baltic Offshore Week raames sel nädalalõpul Tallinnas

Avamerepurjetamise ORCi ja IRC klassi Eesti meistrivõistlusteks oli BOW 2008.a ja 2009.a. Vahepealsetel aastatel selgusid Eesti ORC klassi meistrid Muhu Väina regatil, kuid aastast 2014 on Eesti meistreid selgitatud aina kasvavas tugevas konkurentsis jällegi BOWi raames, millel tüüpiline ORC klassi tiitlivõistluse formaat. Viimasel kahel aastal on kahes – A ja B grupis – omavahel mõõtu võtnud ca 40 jahti. Regati väga tugevat taset näitab see, et võidud on koju viinud maailmas tiitleid noppinud meeskonnad. Kaks aastat järjest, 2016 ja 2017 on B grupi võitjaks tulnud ORC Euroopa kulla ja hõbeda omanik, Aivar Tuulbergi Katariina II; A grupis tuli 2016.a. Soome ja Eesti meistriks X-41 maailmameister aastast 2012 Aaro Cantelli Normet Soomest ning möödunud aasta BOWi A grupi võitja, Martin Estlanderi Xini Freedom Soomest, krooniti pärast BOWi Poolas ka ORC Euroopa meistriks. Neile tiimidel on alati kõva konkurentsi pakkunud muidugi suur hulk teisi tugevaid tiime nii Eestist kui ka Soomest.