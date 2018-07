A. Le Coq 61 Muhu Väina regatt: Jälgi jahtide liikumist reaalajas - esmaspäeval purjetatakse Piritalt Kakumäele

Esmaspäevaks lubab ilmaennustus vaiksemat tuult ja et õhtupoolikul ootab purjetajaid Haven Kakumäe sadamas järgmine EV100 Merepidu – Eesti Jahtklubide Liidu 90. sünnipäev – siis on Eesti Meedia Tallinna ringi distants lõppsihtkohaga Haven Kakumäel koostatud selliselt, et jõuda Kakumäele kella 17-18 vahel.