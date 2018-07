Avamerepurjetamise MMi pronks Eesti jahile OLYMPIC, Sugar ja Katariina II esikümnes

„Hommik algas ärevalt, sest eile õhtul läbisid liidritest Norra jahid kontrollmõõtmise ning kuna nende koefitsienti karistati veidi, muutis see punktivahed meie ja neljandal-viiendal kohal olevate konkurentide ees veel väiksemaks,“ lausus Olympicu meeskonnaliige Meelis Pielberg. „Tänase sõidu stardi järel tuli ootamatu tuulepööramine ning jäime samale poolele sakslaste jahiga Halbtrocken 4.0 ning soomlaste Xini Freedomi sõitu kontrollida ei saanud. Pärast esimese vastutuule märgi võttu juhtis taktik Bruni meid sellest jamast osavalt välja ja esimesel allatuulel sõitsime juba nö soodsamas vaos. Finisheerusime Xiniga üsna lähestikku ja siis jäi vaid loota, et meie tulemus oleks piisav pronksi hoidmiseks. Pronksiheitlus meie klassis oli oluliselt tihedam kui esikoha heitlus ja me oleme väga õnnelikud, et see meile õnnelikult lõppes,“ oli Pielberg väga rõõmus.

Olympicu meeskond kiitis ja hindas kõrgelt America’s Cup’i võistlustausta ja tänane Itaalia Nacra koondise treenerina töötava itaallasest taktiku Gabriele Bruni panust selle tulemuse saavutamisel. Ka Gabriele Bruni ise ei olnud kiidusõnadega meeskonna aadressil kitsi. „See oli minu jaoks esimene kogemus Eesti meeskonnaga, kuigi mitmed itaallased teevad koostööd Eesti meeskondadega ning ütlevad, et mingis mõttes oleme me väga sarnased. Olime kohe pärast esimest päeva nagu suur tore pere ja koostöö laabus hästi. See oli meile raske võistlus kuna soomlaste sama tüüpi Xini Freedom oli väga kiire. Meil õnnestus avamereetapp väga hästi ja selle pealt oli hea lühirajasõitudesse edasi minna. Kuuenda lühirajasõidu 13. koht oli mulle pettumus, sest tegin mõned valed otsused, kuid tänasele läksime vastu optimistlikult kindla sooviga kolmandat kohta hoida. Esimest kahte Landmark 43 tüüpi Norra jahti me nagunii püüda ei oleks suutnud, kuid kolmanda koha nimel töötasime kõvasti ja andmise endast kõik. Kogu meeskond tegi tehniliselt suurepärast tööd ning eraldi nähtus siin jahis on kõrge meeskonnavaim, sest iga päev pingutatakse lõpuni ka pärast väikseid tagasilööke. Roolimees Tiit Vihul tegi erakordselt head tööd jahi juhtimisel ning Indrek Ulla ja Raul Grigorjev on suurepärased oma rollides. Mul on väga hea meel oma uute sõprade ja meie ühise saavutuse üle,“ lausus Bruni väga rõõmsalt ja rahulolevalt.