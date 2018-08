Purjetamise MM-i 2. päev: Deniss Karpak eestlaste esinumber

Finn-klassis toimus teine võisltuspäev. Kokku on peetud 4 sõitu. Esimesel päeval üks ja teisel kolm. Liidrikohal on hollandlane Pieter-Jan Postma. Deniss Karpak on üldkokkuvõtes 37. kohal, tänane parim tulmus oli viimases sõidus, 6.postitsioon. Taavi Valter Taveter on üldkokkuvõttes 65. kohal. Tänane parim tulemus on päeva esimesest sõidust, 23.koht.