Purjetamise olümpiaklasside maailma edetabelis on Puusta 24. ja Rammo 30. kohal

Ingrid Puusta asub naiste RS:X klassi värskes edetabelis 24. real. Tema seni edukaimaks tulemuseks maailma edetabelis on olnud aga üheksas koht. Esikohal on Hiina purjelaudur Yunxiu Lu.

Karl-Martin Rammo, kelle läbi aegade parimaks asetuseks on olnud kuues, on Laser Standard klassi värskes edetabelis 30. positsioonil. Paremusjärjestust juhib austraallane Tom Burton.

Finn klassi edetabelis on Taavi Valter Taveter endale seni kõrgeimal, 45. positsioonil. Samas klassis on Deniss Karpak 59. kohal. Tema läbi aegade kõrgeim positsioon Finnil on olnud kolmas koht. Liidriks on brasiillane Jorge Zarif.