Parapaadid purjetavad edasi: pea 30 000 euro ulatuses toetused annavad hoogu

“Mul on väga hea meel, et parapaadid leiavad rakendust nii arendaval ja kaasaval tegevusel kui pingutust ja sooritust nõudvatel eesmärkidel. Tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Eesti Paralümpiakomitee toetusele on seatud eesmärgid võimalikud, kuigi olukorrad on keerulised,” tõdes projektijuht Külli Haav.

Olümpiasurfar Ingrid Puusta sõnul, kes viiendat aastat Eriliste Purjetajate projektis ja parapurjetamise vedamises kaasa lööb, aitab siin ühine tegevus ja oskuste arendamine:

“Leian, et riikidevaheline ühistöö on hea, sest nii saame suurema kogukonna ja meid on kolme maa peale kokku rohkem: saame kogemusi vahetada, üksteiselt õppida. Purjetamises, nagu eluski, on tähtis motiveeritud olla, väljakutseid vastu võtta ja takistusi vältida - seda ma tahan jagada oma kogemuste pagasile toetudes.”

Eesti Paralümpiakomitee fookuses on purjetamise sportliku külje väljaarendamine erivajadustega inimestele ja organisatsioon toetab parapurjetamise arengut 2020. aasta hooajal 16 000 euroga.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu, Rootsi Skota Hem sihtasutuse, Läti Collatis Viribuse projekti 13 290 euroga. Projekti “Purjeta sotsiaalsesse kaasatusse” (Sail into social inclusion) eesmärk on edendada kaasavat, võrdset ja omavahel ühendatud Põhja- ja Baltimaade piirkonda, millel on ühised väärtused, tihe kultuurivahetus ja heaolu läbi projektipartnerite koostöö.

Kriisiilmingutega maailmas toimib turvalistes eripurjekates purjetamine kui arendav, taastav ja teraapiline tegevus puuetega, terviseprobleemidega, ületöötanud, sotsiaalsetes katsumustes inimestele. Purjetamisel on maailmas teadusuuringute põhjal head tulemused isikute enesekindluse, aktiivsuse tõusu, sotsiaalsete oskuste paranemise, terapeudi-kliendi suhte paranemise ja rehabilitatsiooni osas. Iseseisvalt merel käimine annaks samuti tuge aktiveeriva ja toetava tegevusena tööelu alustamisel või sinna naasmisel.

Kolme purjeka soetust on toetanud Eesti Sotsiaalministeerium ja tehnilist tuge pakkunud Eesti Jahtklubide Liit koostöös Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liiduga. Paadid on mobiilse üksusena treileril, vees ei lähe need ümber ja neid on lihtne juhtida, kasutatavad nii teraapilisel eesmärgil, algõppeks, treeninguteks kui võistlemiseks. Hooaegade vältel on tegevusi toetanud Eesti Töötukassa oma ressurssidega ning Saarioinen Eesti OÜ Mamma valmistoitudega.