Purjelaudade Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi poodimile astusid eestlased, lätlased ja soomlased

Evert Härm oli 5 punktiga parim 21 võistlejaga Techno 293 Plus klassis, kus teiseks tuli 10 punktiga Kaur Säärits ja kolmandaks 12 punkti korjanud Joonas Mik. Tüdrukutest oli parim lätlanna Marta Klavina, Eesti neidudest aga Liisbeth Orav.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.