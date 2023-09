Algas Tallinna Nädala regatt - Garmin purjetamise võistlussarja viimane etapp SUUR GALERII!

29er paadiklassis purjetajatele on peetud tänasegsa 8 võistlussõitu, osalevad neli paatkonda. Esimesel kohal on tänase seisuga kuue punktiga juhtimas, kaheksast sõidust kuus on võidetud Tallinn jahtklubi meeskond Maria Alexandra Vettik ja Juta Koov.