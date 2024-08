Pärnus algasid Draakon-paadiklassi Eesti meistrivõistlused, mis on heaks soojenduseks laupäeval algavatele Euroopa meistrivõistlusele

Eesti meistritiitlile võistleb ka Inglismaa kuninglik jaht Bluebottle. Kuninganna Elizabeth II-le ja prints Philipile kuulunud Draakon-klassi jaht Bluebottle on ajalooline alus, mis ehitati 1947. aastal ning millega võistles kuninglik paar isiklikult. Nüüdseks on alus täielikult taastatud ning osaleb aktiivselt võistlustel ning saavutab kõrgeid kohti. Bluebottle sümboliseerib Briti mereväe traditsioone ja saavutusi ning kuninglikku jahtklubisse kuuluva aluse meeskond eesotsas kapten Graham Baileyga tutvustab meelsasti huvilistele nii kaunist jahti kui ka Briti meresõidu traditsioone.

Draakon on monotüüpse ehk ühetaolise disainiga kiiljaht, mille võistkonnas on kolm liiget. Jahi konstrueeris norrakas Johan Anker 1929. aastal. 1948. aastal sai Draakonist olümpiaklass ning see staatus püsis kuni 1972. aasta Müncheni olümpiamängudeni. Draakon on siiani säilitanud oma algse pika kiilu ning elegantse kerekuju, kuid tänapäeval kasutatakse jahi ehitamisel moodsaid tehnoloogiaid, mis muudavad selle vastupidavaks ja kergesti hooldatavaks. 1973. aastal hakati Draakonite ehitamisel kasutama klaaskiudu ning jahi taglastust uuendatakse regulaarselt. Nüüdseks on Rahvusvahelises Draakon-klassi Liidus registreeritud u 1400 jahti ning klass on aktiivselt esindatud 31 riigis viiel kontinendil. Teist sama palju arvatakse aga olevat rahvusvahelises klassiliidus registreerimata jahte, millega seilavad harrastuspurjetajad üle maailma.