Emma Viktoria Millend IQFoil mängude U23 võit ja üldarvestusel 10.koht

Võistlusel osales 93 parimat purjelauasportlast üle maailma, eestlastest tegi parima soorituse noor Emma Viktoria Millend, saavutades 32 naise seas üldarvestuse 10. koht ja U23 vanusegrupis võitis Emma esikoha. Emma sõnul on talvised laagrid väga olulised, kuna Eestis alates novembrist enam veepeal treenida ei saa ja niisama füülisest trennist jääb väheks. Sellest aastast muudeti IQFoil purje suurust väiksemaks, mis nõuab praegu rohkem harjutamist, et uue asjaga ära harjuda, Emma: “Mingit hiiglasliku erinevust tunnetuses ja selles kuidas puri töötab ei ole aga ikkagi tehnikat oli vaja natuke muuta” Võistlusega jäi Emma rahule: “Tegin mitu head sõitu, kus tegin häid valikuid ja kõik läks õigesti.See oli hea treening võistlus, kus sain näha, kus ma hetkel olen oma võimete poolest ja mille osas pean veel tööd tegema”. Ees on ootamas veel mitu treeninglaagrit: “Järgmiseks on plaanis minna Cadizi treeninglaagrisse veebruari lõpus ja märtsis Palmale võistlusele. Peamine eesmärk on praegult valmistuda U23 MM’iks, mis toimub juuli alguses” kirjeldab Emma lähituleviku plaane.