Eesti võistkond lõpetas Match Race Germany teise kohaga

Eesti meeskond koosseisus roolimees Mati Sepp, vöörimees Karl Kolk, soodimehed Raul Grigorjev ja Janno Hool ning groodimees Ago Rebane võitis viiest matšist kaks ning Eric Monnini juhtimisel seilanud Šveitsi tiim sai kirja kolm võitu.

"Võib julgelt öelda, et tõstsime Eesti Match Race'i taseme uuele kõrgusele ja ei oleks õige olla pettunud oma esimese tipp-professionaalse grade 1 taseme regati finaali ülinapi kaotuse üle. Meie vastane osales samal võistlusel esmakordselt juba aastal 2004, samas kui meie hakkasime Match Race'iga üldse tegelema alles aastal 2008. Monninil oli kokku 11 regattidel osalemist, sealhulgas ka palju kordi poolfinaali ja korra finaali jõudmine - seega sai tema pikk tee nüüdse võiduga tasutud. Saime Monninilt pressikonverentsil ka suure tunnustuse, kui ta rõhutas, et see oli üks tema elu raskemaid finaale ning eestlased olid ebanormaalselt kiired. Meie sõitsime välja maksimaalse võimaliku koguse matše, kohasõitudega saime kokku 26 starti ning seda kogemust annab veel tükk aega seedida. Igal juhul tegi meie tiim võistluste jooksul tohutu arengu ja kindlasti lööb see mõne aja pärast välja kvaliteedis, kui värsked kogemused on paika settinud," sõnas Mati Sepp.

Paat-paadi vastu formaadis võistlusel purjetati B40S Match Race Germany Edition tüüpi jahtidega. Match Race Germany on üks legendaarsemaid purjeregatte maailmas, kuhu pääseb vaid kutsetega ja kus võistlevad ala kõrgeima taseme professionaalid – kõik tippmeeskonnad on maailma edetabeli tipust, America’s Cup’i tiimidest, olümpiavõitjad, Euroopa ja rahvuslikud meistrid. Regatt tähistas sel aastal oma 20ndat juubelit. Juba sellele regatile pääsemine oli suursaavutus ja Mati Sepa meeskond startis võistlusel koguni kolmanda paigutusega.

12 osalenud meeskonda:

MARKUS WIESER / TEAM 220 + / GERMANY

MAX GURGEL / VMAX RACING / GERMANY

MAX TRIPPOLT / TRIPPOLT SAILING TEAM / AUSTRIA

KIM KLING / CAPRICE MATCH RACING TEAM / SWEDEN

ERIC MONNIN / ALBERT RIELE SWISS TEAM / SWITZERLAND

ANDREI NIKOLAEV / TEAM SPORTCEH / RUSSIA

OLLI-PEKKA LUMIJÄRVI / TEAM LUMIJÄRVI / FINLAND

DEJAN PRESEN / LUMBA MATCH RACE TEAM / SLOVENIA

MAXIME MESNIL / ELITE TEAMMATCHRACE / FRANCE

LUKASZ WOSINSKI / DELPHIA SAILING TEAM / POLAND

MATI SEPP / ESTONIAN SAILING TEAM / ESTONIA

SIMON BERTHAU / APCC ÉQUIPE JEUNE / FRANCE

