Pirital algas rekordarvu noorte purjetajate osavõtul 41. Spinnakeri regatt

Regatt avati neljapäeval, 30. juunil kell 12.30 Pirital, Kalevi Jahtklubi lipuväljakul. Noori purjetajaid tervitas peavõistlusjuht Viljar Sepp, kes andis põhjalikke selgitusi merel toimuva osas. Kalevi Jahtklubi kommodoor Kalev Vapper soovis purjetajatele ausaid tuuli ja häid saavutusi ning meenutas, kuidas esimesed Optimist paadid alustasid Eestis purjetamist aastal 1964 ning tema paat kandis numbrimärki 8. Spinnakeri regati lipu heiskas Pärnu Jahtklubist Angeliina Maria Isabel Õunap. Pilt Kalevi Jahtklubi lipuväljakul oli uhke kui seitsme riigi noored purjetajad eri maade lippe ja klubivorme kandes põnevusega võistluse algust ootasid.

Esimese võistluspäeva ilmaolusid ilmestas mõnus päikesepaiste, kuid küllalt tugev, 7-11 m/s puhunud tuul ja korralik lainetus. Väiksema kogemusega purjetajatel tegi see merel hakkamasaamise ja võistlemise keeruliseks ja suur hulk purjetajaid jättis seetõttu ka merele minemata.

Optimist klassi 168 purjetajat jagati kahte fliiti – siniseks ja kollaseks. Sinises fliidis näitas omaette taset Vejas Strelciunas Leedust (Bangputys) võites kõik kolm esimesel päeval peetud võistlussõitu. Sinise fliidi parim oli Kim Oskar Godenhjelm Soomest (klubi HSK), kes sai kaks sõiduvõitu ja ühe viienda koha, jäädes üldarvestuses Strelciunasest maha nelja punktiga. Kolmandal kohal on pärast kolme sõitu Godenjelmi klubikaaslane Aleksi Saami Soomest, kes sai kirja kõik kolmandad kohad. Optimist klassi esikümnesse mahuvad Leedu, Läti, Soome, ja Venemaa purjetajad. Eestlaste parimana on Angeliina Maria Isabel Õunap kolme sõidu järel neljateistkümnendal kohal (kohad 6-7-9) kahekümne kahe punktiga. Eestlasi on Optimist klassis võistlemas 36.

Tulemused

Jakob Haud (ROPK) - Zoom8 klassi liider pärast esimest võistluspäeva Spinnakeri regatil / Aleksandr Abrosimov

Zoom8 klassis ei jätnud konkurentidele palju võimalusi möödunud aastal esikohaga võrdsete punktidega väga napilt teiseks jäänud Jakob Haud (Rein Ottosoni Purjespordikool ROPK) võttes võidu kõigist kolmest sõidust. Möödunud aasta regati 13ndal kohal lõpetanud Kirill Smolkov Venemaalt (ALTAIR Sailing Team) on kaheteistkümne punktiga teisel kohal (kohad 6-3-3). Lucas Karlemo Soomest (ESF klubi), kes möödunud aasta regatil kolmanda poodiumikoha täitis, on ka hetkel pärast kolme peetud sõitu kolmas viieteistkümne punktiga (4-6-5). Liis Annus (ROPK), kes möödunud aastal regati 12ndana lõpetas, on praegu parima Eesti tüdrukuna viiendal kohal. Eestlasi võistleb Zoom8 klassis 29.

Tulemused

Täna, võistluste teise päeva hommikul olid ilmaolud Tallinnas eilsega võrreldes sootuks teised. Hallid pilved ja veel tugevamaks paisunud tuul sundis peavõistlusjuht Viljar Sepal vastu võtma otsuse sõidud kolme tunni võrra edasi lükata. Paraku ei andnud tuul kuidagi järgi ja lisandus ka tugev vihmasadu, mistõttu kell 14 pärastlõunal heisati kalevi Jahtklubi sadamas lipud AP ja A, mis tähendas võistlussõitude edasilükkamist ja teadet selle kohta, et täna sõite ei toimu.

Võistlus on plaanitud jätkuma laupäeval algusega kell 11 hommikul.

Regati õnnestumisele aitavad kaasa LHV, Reval Café, Helly Hansen ja Sportland, Stillabunt, Tallink, Smarta, Tallinna Vabatahtlik Merepääste - Tallinn SAR ja Auto Forte.