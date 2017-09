Otsepilt: Tallinna Nädala regatt on Purjetamise Eesti MV sarja finaaliks

Laser Standard klassis on seni peetud kahe etapi kokkuvõttes Eesti MV sarja kindel liider Karl-Martin Rammo (Rein Ottosoni Purjespordikool/Tallinna Jahtklubi) Georg Haudi (ROPK) ja Martin Aruja (ROPK) ees. Laser Radialil aga on seni olnud parim Keith Luur (Pärnu Jahtklubi), järgnemas Joosep Laus (Saaremaa Merispordi Selts) ja Rasmus Maalinn (PJK).

RS Feva paatidel seilajate seas on juhtimas Oskar Tiidemann ja Luca Remmel (ROPK), teisel kohal Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulas (Kalevi Jahtklubi) ning kolmandad Thor Kaspar Marvet ja Helen Ausman (KJK). 29er'il on liidrid Mari-Ann Raud ja Maris Seersant (TJK) Märten Mikku ja Randal Annuse (TJK) ning Madis ja Martin Miku (TJK) ees. Juuso ja Henri Roihu (TJK) on esikohal 49er klassis, järgnemas 49erFX alamarvestuse parimad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) ning Jyrki Järvi ja Lenart Kivistik (TJK). F18 katamaraanil on senistel etappidel konkurentidest üle olnud Uku Kuusk ja Aivar Soo (Eesti Katamaraanide Liit). Teisel real asuvad Jüri Saarnak ja August Luure (KJK) ning kolmandad on Andres Laul ja Ain Roosma (EKL).

Purjelaual RS:X on Eesti MV sarja liidriks praegu Jaapanis MM-il võistlev Ingrid Puusta (NYCS). Teisel kohal on Roomet Riho Pung (TPLK) ja kolmas Rainer Kasekivi (Pirita Surfiklubi). Techno 293 purjelaua alla 15-aastaste klassis moodustavad edetabeli esikolmiku hetkel Joonas Väär (Noblessneri Jahtklubi), Margaret Kalm (Tallinna Purjelauakool) ja Uku Roosimölder (NYCS). Alla 17-aastaste klassis juhib Eesti MV arvestust Raul Mihkel Anton (NYCS) Daniel Schneideri (TPLK) ja Renar Roolahti (TPLK) ees. Formula klassis on esimene Tristen Erik Kivi (Saaremaa Surfiklubi), teine Martin Ervin (Team Extreme) ja kolmas Timo Runge (Team Mahe).

Regati avavad pidulikult reedel kell 13 Kalevi Jahtklubis Eesti Olümpiakomitee asepresident Tõnu Tõniste, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves ja Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige Arnout Lugtmeijer.

Klassidele Laser Standard, 49er ja RS:X koosneb võistlusformaat reedest pühapäeva ennelõunani toimuvast fliidisõitude seeriast ning pühapäeva pärastlõunal Pirital ranna lähistel lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Ülejäänud klassidele koosneb Tallinna Nädala regati võistlusformaat ainult fliidisõitudest.

Esimese fliidisõidu hoiatussignaal antakse reedel kell 15, laupäeval on fliidisõidud planeeritud algusega kell 12 ning pühapäeval fliidisõidud algusega kell 11 ja finaalsõidud algusega kell 14.

Pühapäevaseid finaalsõite kommenteerivad kaldal Lauri Väinsalu ja Rimo Timm ning neile on võimalik kell 13:50 kuni 17:00 kaasa elada nii Pirita jõe idapoolse muuli merepoolses otsas kui internetis Postimees Online otseülekande vahendusel.

Tallinna Nädala regati korraldab Eesti 470 Klassiliit koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga.

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused koosnevad kokku kaheksast regatist:

1) 26.-28. mai Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, F18

2) 2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula

3) 9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid RS Feva, 29er, F18

4) 16.-18. juuni Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula

5) 14.-16. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er

6) 25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 8.-10. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 22.-24. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula

