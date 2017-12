MAPFRE võttis Volvo Ocean Race'il teise etapivõidu järjest

Teisel järjestikusel etapil tuli MAPFRE'l end võidule purjetada jälitajapositsioonilt ning teist korda järjest napsasid nad esikoha Hiina lipu all võistleva Dongfeng Race Team'i ees, kellest mööduti etapi keskpaigas. Kaplinnast Melbourne'i purjetamiseks kulus MAPFRE'l täpselt 14 päeva, 4 tundi, 7 minutit ja 21 sekundit.

"Pidime selle võidu nimel väga kõvasti pingutama. Suurem osa kogu võistlusest on veel ees, aga praegu on meie väljavaated head ning oleme loomulikult väga õnnelikud," sõnas võitnud jahi kapten Xabi Fernandez vahetult pärast Melbourne'is finišeerimist.

Lõuna-Jäämeri oli tiimide jaoks ekstreemne proovikivi. Äärmiselt külmad ja tugevad (tuule kiirus kuni 25 m/s), päevi kestnud tormituuled ning mäekõrgused lained panid proovile kõik meresõiduoskused, muutes võidusõitmise ning taktikalised käigud vägagi keeruliseks.

Kõigi võistkondade hulgas sooritas just MAPFRE kolmandal etapil kõige enam manöövreid, mis võimaldasid neil konkurentidest kauem püsida soodsamates tingimustes. "MAPFRE kõige tugevam külg on inimesed," nentis Fernandez. "Kõik on väga tublid ja panustavad tohutult. Etapp oli raske, aga tuli ideaalselt välja. Nüüd on meil mõned päevad aega taastumiseks ning järgmiseks etapiks valmistumiseks."

MAPFRE oli Volvo Ocean Race'i üldliider juba enne kolmandat etappi ühepunktilise eduga esimese etapi võitnud Ameerika/Taani võistkonna Vestas 11th Hour Racing ees. Kuna Lõuna-Jäämere etapp andis topeltpunktid, saab MAPFRE tiim nüüd lähima konkurendi ees mugava kuuepunktilise edumaa.

Teisena jõudis Melbourne'i vigastatud kiilu kiuste Donfeng Racing Team ning kolmanda poodiumikoha võttis Kaplinn - Melbourne etapil Vestas 11th Hour Racing.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.

Üldjärjestus ja punktitabel on hetkeseisuga järgmine:

1. MAPFRE — finišeerunud - 29 punkti pärast 3 etappi

2. Dongfeng Race Team - finišeerunud - 23 punkti pärast 3 etappi

3. Vestas 11th Hour Racing - finišeerunud - 23 punkti pärast 3 etappi

4. Team Brunel - finišeerunud - 14 punkti pärast 3 etappi

5. team AkzoNobel 7 - ei ole veel finišeerinud - 7 punkti pärast 2 etappi

6. Sun Hung Kai/Scallywag - ei ole veel finišeerinud - 5 punkti pärast 2 etappi

7. Turn the Tide on Plastic - ei ole veel finišeerinud - 2 punkti pärast 2 etappi

Volvo Ocean Race kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta-aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!