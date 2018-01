Homme on Kanal 12 eetris saade ümbermaailmapurjetamise tippvõistluse Volvo Ocean Race kolmandast etapist

Üldjärjestus ja punktitabel kolme etapi järel: 1. MAPFRE – 29 punkti 2. Dongfeng Race Team – 23 punkti 3. Vestas 11th Hour Racing – 23 punkti 4. Team Brunel – 14 punkti 5. Sun Hung Kai/Scallywag – 11 punkti 6. Team AkzoNobel 7 – 9 punkti 7. Turn the Tide on Plastic – 6 punkti

Neljas etapp Melbourne’ist Hong Kongi startis 2. jaanuaril. Etapi liidriks on praegu Hong Kongi enda tiim SHK/Scallywag, teisel positsioonil paikneb Vestas 11th Hour Racing ning kolmas on Hollandi Team AkzoNobel.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.