Volvo Ocean Race'i neljanda etapi võitis Team Sun Hung Kai/Scallywag

Skipper David Witti ja tema meeskonna jaoks oli tegemist väljapaistva võiduga. Etapi kestel tuli tiimil küll tulla toime märkimisväärsete tagasilöökidega, kuid ligikaudu nädal enne finišit õnnestus neil julgete taktikaliste sammude abil pääseda konkurentidest varem välja ekvaatorilähedasest tuulevaikusvööndist ning haarata liidrikoht.

Tuulevaikuse alas vahelduva eduga tugeval positsioonil olnud ning siis jällegi viimaste sekka vajunud Scallywagi skipper Witt ja navigaator Libby Greenhalgh tegid ühel hetkel otsuse veidi lõigata ning pöörata ära lääne suunas varem teistest meeskondadest, kes pressisid tugevate tuulte otsingul edasi põhja poole. See tähendas kohest ette tõusmist etapi edetabelis, kuna Scallywagil oli nüüd lihtsalt finišini jäänud konkurentidest vähem miile läbida. Asjatundjate hinnangul oli aga suur oht, et rivaalid teevad Scallywagile lõppkokkuvõttes siiski ära, kui jõuavad välja stabiilsete passaattuulte alasse.

Nii aga ei läinud. Isegi suure lainega üle parda kukkunud Alex Goughi päästeoperatsiooni käigus kaotatud aeg ei suutnud meeskonda liidrikohalt raputada - vastupidi, uuesti võistlemisele keskendununa suutis Scallywag oma edumaad 100 miilini suurendada.

Siis aga hakkasid konkurendid vahet järejekindlalt vähendama ning finiši eel pinge aina kasvas.

"Meie tiimi viimase paari võistluspäeva tegevus on muljetavaldav. Meil oli päris suur edumaa, mis mitte sugugi meie endi süü tõttu kiiresti kokku kuivama hakkas. Jäime selles olukorras õnneks endale kindlaks, jätkasime nii nagu meile kõige parem tundus ja selline käitumine õigustas end," sõnas Witt. "Oleme ju viimane võistlusega liitunud meeskond ning enda käima saamine pole olnud lihtne. Kõigil tiimidel on tarvis enesekindlust ning minu arvates üks alahinnatud aspekt spordis on inertsi tekkimine, mida etapivõit meile kindlasti võimaldab. Meil on veel palju õppida ning püüame pidevalt paremaks saada."

Scallywag läbis Melbourne'i - Hong Kongi etapi 17 päeva, 14 tunni, 30 minuti ja 42 sekundiga. Neist ligi kolm tundi hiljem finišeerus etapi teise kohaga hiinlaste Dongfeng Race Team Charles Caudrelier'i käe all. Kolmanda poodiumikoha võttis Simeon Tienponti juhitav Team AkzoNobel Hollandist.

Etapi lõppu jääb paraku varjutama reede õhtul 30 miili kaugusel finišipaigast toimunud kokkupõrge jahi Vestas 11th Hour Racing ning kalalaeva vahel, milles hukkus viimase meeskonnaliige.

Võistluse viies etapp stardib 1. veebruaril ning selle käigus purjetatakse Hong Kongist Guangzhou kaudu tagasi Hong Kongi.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.

Üldjärjestus ja punktitabel nelja etapi järel:

1. MAPFRE - 33 punkti

2. Dongfeng Race Team - 29 punkti

3. Vestas 11th Hour Racing - 23 punkti

4. Sun Hung Kai/Scallywag - 19 punkti

5. Team Brunel - 17 punkti

6. team AkzoNobel 7 - 14 punkti

7. Turn the Tide on Plastic - 8 punkti