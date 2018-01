Rammo on MK etapil kolme võistluspäeva järel seitsmes

Rammo jäi oma sooritusega eile Biscayne'i lahel kiirusega 8-10 m/s puhunud kirdetuule tingimustes rahule: "Elasin selle hooaja esimese kõva tuule testi kenasti üle ja talvised trennid võib õnnestunuks lugeda. Eilsetesse sõitudesse tulid küll lisaks õnnestumistele sisse ka mõned vead ja paar ebaõnne kohta, kuid kiirus oli mul korralik ja siit on hea edasi minna. Päeva esimese sõidu lõpetasin seitsmendana, teises jäin valele poole suurt tuulepööramist, aga suutsin end ülemise märgi 30. kohalt finišiks 16. sõita. Olen siinses ülikõvas fliidis tõusnud kokkuvõttes seitsmendaks ja tunne on hea."

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!