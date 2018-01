Tormipühad Miamis ja Rammo intervjuu

“Keskpäeval teatasid võistluste korraldajad, et tugeva tuule tõttu, mis kohati ulatus ligi 14 m/s, toimub võistlustes ilmast tingitud puhkepaus. Tänaseks oodatakse tuule vaibumist ning loodetavasti on viiendal võistluspäeval kõik võistlusklassid ja sportlased taas rajal. Sealhulgas väga head sõitu tegev Karl-Martin Rammo”, kommenteeris öist võistluspäeva Eesti Jahtklubide Liidu juht Ott Kallas.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race’i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!