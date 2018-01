Rammo tuli Purjetamise Maailma Karikavõistlustel Miamis 13ndaks

“Esimeses tänases sõidus sain hea stardi ja tegin hea sõidu ületades finišiliini 6ndana, et teada saada, et olin vähe liiga agar ja teinud valestardi. Sellest tundub, et psühholoogiliselt välja tulemine võttis vähe rohkem aega, kui tahaksin tunnistada, sest järgmises sõidus juhtus üks asi teise otsa… Viimaseks sõiduks suutsin end koguda ja 5ndaks sõita, kuid mis sellest nüüd enam kasu oli? Lõpetasin regati 13ndana, mis on ju tegelikult hooaja alguseks sellise situatsiooni pealt väga hea tulemus,” kommenteeris Rammo viimase päeva võistlussõite.