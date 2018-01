Talisurfi Eesti MV esimese etapi võitis maailmameister Aleksandrs Leontjevs

Võitja kommenteeris, et Eestis on talisurfarite tase tõusnud. Samuti said kiita meie tublid ja järjekindlad noored. Ala stabiilset arengut kinnitab ka Eesti MV osavõtjate arvu iga-aastane kasv. Edu saavutatakse siin aastatega, sest tegemist on tehnilise spordialaga, kus olulist rolli mängivad pikaajalised kogemused. Igal juhul jääme suure huviga ootama maailmameistrivõistlusi, mis toimuvad juba kuu aja pärast Soomes Lahtis.