Täna avati Hiiumaal 2018. aasta Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises

Peavõistlusjuht on legendaarne purjetaja Jüri Šaraškin, kes on ise Euroopa meistrivõistluste pronksmedali omanik ning maailmameistrivõistluste 4. aastast 1978.

"Tore kokkusattumus on, et võistlused toimuvad otse Eesti ühe kuulsaima ja edukaima jääpurjetamise suurmeistri Vello Jürjo koduakna all. Justkui keegi oleks kuskil niite tõmmanud ja tänavu juba 82. sünnipäeva tähistavale Jürjole võistluse otse koju kätte palunud toimetada,” tõi Akermann välja lõbusa seiga võistluste toimumiskohaga seoses.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!