Rasmus Maalinn on noorte ja juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel liidrikohal

“Esimesel võistluspäeval tuli mitmeid tunde oodata tuult, et pääseda esimese sõidu starti. DN juunior klassis õnnestus päeva jooksul teha kolm sõitu, millest arvesse läksid kahe tulemused ning Ice-Optimist klassis toimus kaks sõitu, millest arvesse läksid ühe tulemused. Kahjuks oli mõlema klassi avasõidu puhul ilmaolu selline, et tuulevaikimise tõttu tuli sõit katkestada. Toimunud sõitude alusel on aga tore nentida, et meie sportlaste tulemused on esimese päeva lõppedes väga head,” kommenteeris Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann.