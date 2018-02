Eesti jääpurjetajad said maailmameistrivõistlustel kolm kulda

“Tunneme oma noorsportlaste üle suurt uhkust. Tõden, et juba esimestel võistluspäevadel julgesin loota, et Eestile neilt võistlustelt medal tuleb,” kommenteeris Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann. “Meie sportlastel on suurepärased oskused ja tugev võistlusnärv."

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!