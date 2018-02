70 aastat Kalevi Jahtklubi

Just sel päeval seitsekümmend aastat tagasi kogunesid asutuste ja ettevõtete nagu Metallmärk, Marat, Punane Koit, Masinatehas, Ilmarine, TPI jt purjespordisektsioonide 80 delegaati VSÜ „Kalevi“ Tõnismäel asuvasse võimlasse, et luua „Kalevi“ Jahtklubi ning võtta vastu klubi põhikiri ja kodukord. Spordiseltsist Kalev alguse saanud Kalevi Jahtklubi on olnud nüüdseks 70 aastat purjetajate koduks ja kohtumispaigaks. Sümboolne on fakt, et klubi peahoone, mis on ehitatud arhitekt Peeter Tarvase projekti järgi ja valmis aastal 1949, kerkis sõjas venelaste poolt maha põletatud Kalevi seltsimaja müüridele. Vaatamata Eestis valitsenud võõrvõimule kandsid kalevlastest klubiliikmed edasi isamaalist vaimu ja kombeid ning väärtustasid oma käitumise ja tegudega jahtklubi ja Kalevi spordiseltsi.