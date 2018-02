Poolas algavad eestlaste poolt korraldatavad DN-klassi Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises

“Veel selle nädala esimeses pooles töötasime plaaniga, et Eestisse kavandatud DN-klassi Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises siin ka toimuvad. Kaardistasime kõikvõimalikes meresoppides ja järvedel jää- ja lume olukorda ning otsisime lootusrikkalt võistluste korraldamiseks parimat võimalikku kohta. Kahjuks aga kujunes nii, et kohati oli kodumaiste veekogude lumekiht turvaliseks võistlemiseks liiga paks ning kohati nappis jääd, et maha märkida korralik rada. Nii juhtuski, et suur rahvusvaheline võistlus kolis paremate tingimuste tõttu Poola ideaalses võistlusseisus Niegocini järvele,” valgustas Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann asjaolusid, miks maailmameistrivõistluste toimumiskoht viimsel hetkel Eestist väljapoole viidi.

Eesti Jääpurjetamise Liit sai 2018 aasta Maailma- ja Euroopa meistrivõistluste korraldusõiguse enam kui kaks aastat tagasi, aastal 2016, mil Rahvusvaheline DN Jääpurjetamise Liit otsustas võisluste läbiviimise au anda eestlastele. Nii on ka Poolas toimuvate meistrivõistluste peavõistlusjuhiks korduvalt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel nii osaleja kui korraldajana üles astunud eestlane Jüri Šaraškin.

Eestit esindavad 2018 aasta Maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel DN-klassi jääpurjetamises: Karl-Robert Trink, Eigo Helimets, Toivo Aardemaa, Mihkel Kosk, Marek Lentsius, Hardi Laurits, Vaiko Vooremaa, Valdo Pärtel, Jürgen Kukk, Kevin Grass, Rasmus Maalinn, Argo Vooremaa, Melvin Aasav, Meelis Kosk ja Kaur Oskar Volt.

DN-klassi jääpurjeka sünnilugu ulatub tagasi lausa aastasse 1937, mil Põhja-Ameerikas ehitati esimene selline ühe mehe alus. Purjeka kelgupikkus on 3,6 meetrit ning tema puri on 5,5 m2. Tänasel päeval on jääpurjetajate seas just enim DN-klass tüüpi purjekatega sõitjaid. Seda ilmselt ka seetõttu, et antud purjekas suudab arendada kiirust ligi 100 km/h ning sellises tempos jääl sõit tekitab adrenaliini ja pakub rohkelt põnevust.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Strand, Eesti Meedia, Helly Hansen, Sportland, Matek ja LTT.

Eesti Jääpurjetamise Liidu koduleht: