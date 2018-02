Eile lõppenud jääpurjetamise maailmameistrivõistlustel Argo Vooremaa kaheksas

Juba eelmisel nädalavahetusel Poola kirdeosas asuval Niegocini järvel algama pidanud 2018. aasta maailma- ja Euroopa meistrivõistlused DN klassi jääpurjetamises kolisid selle nädala esmaspäeval 400 km esialgsest asukohast eemale, kohta, kus ilmastikuolud ja jäätingimused lubasid turvaliselt võistelda. Esialgu pidid aga võistlused üldse Eestis toimuma. Ka siit liiguti Kesk-Euroopa suunas just ilmaolude tõttu. Seega on selleaastaste tiitlivõistluste korraldamine olnud üllatusi täis.

