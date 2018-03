Volvo Ocean Race'i Hong Kong - Auckland etapi võit kuulub Team AkzoNobelile

Team AkzoNobelile oli see võistluse esimene etapivõit, mis andis neile edetabelisse 8 punkti. Kuue etapi kokkuvõttes on nad hetkeseisuga siiski alles neljandal positsioonil.

Hong Kong - Aucklandi etapi teisena lõpetanud SHK/Scallywag on kokkuvõttes kolmas ning Aucklandis kolmandana finišeerinud hispaanlaste MAPFRE edetabeli liider. Kokku teisel kohal on Hiina Dongfeng Race Team.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.