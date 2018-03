Maailma Purjetamisliit kinnitas esimesed viis purjetamisklassi 2024 OM regatile

OM distsipliinide ümbervaatamise alused sätestab Maailma Purjetamisliidu määrus 23, mille kohaselt kuulub vähemalt 4 distsipliini ümbervaatamisele ning vajadusel muutmisele. Ümbervaatamisele kuuluvate distsipliinide maksimaalset arvu ei ole määratud. Distsipliinide otsustamisel on vajalik lisaks eelpoolnimetatud põhimõtetele jälgida ka seda, et liialt suurte muudatustega ei destabiliseeritaks spordiala määruse poolt ette nähtud kohmakas ja lühikese ajaraamistikuga otsustusprotsessis.

ROK on võtnud suuna liikuda OM-il spordipõhise programmi juurest distsipliinipõhise programmi juurde ning uude paradigmasse kuuluvad distsipliinid peavad omama „unikaalset käekirja” või „väljanägemist ja tunnetust”, mis on hoomatav nii laiemale publikule ja meediale kui ka spordiga lähemalt seotud inimestele. Kui Maailma Purjetamisliit ei suuda pakkuda 2024 Pariisi OM-il ROK-ile välja parimat võimalikku distsipliinide kombinatsiooni, võib eeldada, et edaspidi ootab purjetamist ees nii järjekordne sportlaste kui ka distsipliinide arvu vähendamine.