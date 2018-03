Slaalomi etapi võiduga tõusis talisurfi Eesti MV liidriks Raivo Saarm

Eesti MV sarja edetabelis tõusis slaalomi võiduga liidriks Raivo Saarm. Teise koha hõivas noor Raul Mihkel Anton ja kolmas on hetkel Tõnis Salong. Rebimist jagub, sest ka siin omavad teine ja kolmas koht praegu sama arvu punkte. Kõik on veel lahtine, sest üks kursisõidu etapp on tulemas ja kiirussõidu etapp kestab hooaja lõpuni.