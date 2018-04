Rammo on olümpiaklasside suurregatil 7. kohal

"Tänases ainsas sõidus läks mul väga hästi, arvestades ka seda, et ma polnud jaanuaris toimunud Miami MK etapist saadik paadis istunud. Siin on väga palju võistlejaid - üle 180 paadi stardis ja loodame, et tuul teeb koostööd," jagas Rammo avapäeva järgseid emotsioone.

Naiste RS:X klassis lõpetas Ingrid Puusta (Noblessneri Jahtklubi) eilsed sõidud oma kvalifikatsioonifliidis 8. ja 15. tulemusega ning on kokku 24. kohal. Samas klassis on Serafima Afanasieva (NYCS) 67. positsioonil.

